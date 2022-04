Palito Ortega.

El querido cantante, Ramón “Palito” Ortega, rompió el silencio sobre el reclamo de Rosa, la mujer tucumana que dice ser su hija. El artista dialogó con A la Tarde (América), dando su versión y aclaró que se hizo el estudio correspondiente para intentar esclarecer la situación. “Ya me hice el ADN en su momento. Ya está, ya pasó”, expresó.



Ana Rosenfeld, su abogada, ya había dicho hace unos días que el tucumano se realizó el estudio de ADN correspondiente en 2004 y dio negativo. Un dato que fue desmentido inmediatamente por la mujer que busca conocer su identidad.



Por lo que se sabe, Rosa es hija de Juan Ortega, hermano de Palito. Vive en Tucumán, tiene 61 años y sostiene que no se detendrá hasta que se sepa la verdad. “Voy a aclarar algunas cositas: al estudio de ADN, que se hizo fuera de la Justicia, fue la doctora Ana Rosenfeld, mi mamá y mi papá. No es verdad que fue Ramón”, reveló.



“Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones”, cerró.

GENTILEZA AMÉRICA

