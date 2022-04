Reuters.

Aerolíneas estadounidenses tornaron opcional el uso mascarillas en sus aviones el lunes, luego que una jueza declaró ilegal el requisito federal de usarlas en el transporte público de Estados Unidos.



La magistrada Kathryn Kimball Mizelle, de Tampa (Florida), dictaminó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) -la principal agencia sanitaria federal- se habían excedido en su autoridad al imponer el requisito, que se aplica en aviones, trenes, metros y autobuses, entre otros.



Varias aerolíneas estadounidenses anunciaron enseguida que la mascarilla ya no sería obligatoria, al menos en sus vuelos internos.

.



United Airlines precisó que el cambio se haría efectivo “inmediatamente” en sus vuelos internos en Estados Unidos y algunos vuelos internacionales, según las reglas vigentes en los países de llegada.



“Eso significa que nuestros empleados no deberán llevar más mascarillas – ni imponérselo a los pasajeros, en la mayoría de los casos. Podrán decidir llevar uno, ya que los CDC siguen recomendando fuertemente usar tapabocas en el transporte público”, precisó un vocero del grupo estadounidense, que estuvo entre los primeros en imponer la vacuna anticovid a sus empleados.



American Airlines y Delta hicieron anuncios similares. Los tapabocas “bien ajustados protegen a la persona que lo lleva, aunque las personas alrededor no usen”, aseguró Delta.

Reuters.

“Las mascarillas fueron como los pases de abordar durante casi dos años, – (era) imposible volar sin ellas”, anotó Alaska Airlines, antes de indicar que son ahora opcionales, salvo en los vuelos en dirección o en proveniencia de Canadá.



Esta compañía también evocó en un comunicado el caso de los pasajeros vetados porque se rehusaron a llevar mascarilla.



“Según nuestros informes, algunos clientes cuyo comportamiento fue particularmente ofensivo seguirán vetados, incluso después de que se anule la regla sobre mascarillas”.



El organismo regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) declaró en enero de 2021 una política de tolerancia cero hacia los pasajeros que se negaban a llevar máscaras. Las tripulaciones de los vuelos se enfrentaban a abusos verbales o físicos por parte de las personas que se negaban a colocárselas.



Southwest Airlines señaló que el aire a bordo de sus aviones se renueva constantemente con sistemas de ventilación que filtran “el 99,97% de las partículas del aire”.