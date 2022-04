El jueves último, tres días después de convertirse en madre, la primera dama Fabiola Yáñez recibió el alta médica y brindó una conferencia de prensa en el sanatorio Otamendi, donde nació por cesárea Francisco, el hijo que tuvo junto al presidente Alberto Fernández.

La imagen de la mujer, elegante, y lejana a la que comúnmente se ve luego de una cirugía de ese tipo, despertó diversas críticas, por ejemplo, sobre las presuntas exigencias que el protocolo presidencial le demanda a la pareja del primer mandatario. Pero el debate va aún más allá de estos temas: ¿por qué las maternidades son siempre materia de opiniones externas?, ¿qué o quién nos habilita a juzgar de ese modo?

El puerperio parece ser esa etapa en donde una mujer alterna sus días entre la invisibilidad y la recepción de comentarios que nunca pidió. En ese marco es necesario contar con apoyos donde la empatía y la solidaridad sean protagonistas.



Los flamantes padres presentaron a Francisco en el Sanatorio Otamendi. Foto Instagram Fabiola Yáñez.

Tras un nacimiento a cada hogar vuelve una familia completamente distinta a la que esa casa albergó hasta ese momento. Los cambios y secuelas corporales que la mujer experimenta se suman al cansancio, la disponibilidad constante para cubrir las necesidades del bebé y el resto de tareas cotidianas y domésticas que no saben de puerperios.

Se trata de un proceso físico y psicológico donde cada mujer debería sentirse libre a la hora de tomar las decisiones implicadas en esta fase de su vida. En este punto, la diferencia clave será contar con la información necesaria para luego poder basar esa elección en todas las opciones disponibles.

La mujer puérpera no sólo lleva en su cuerpo las huellas de un embarazo: también atraviesa emociones muy profundas y reconstruye su identidad. Respetar los tiempos de este proceso -que no tienen por qué ser iguales en cada mujer- es una deuda a saldar.

La psicóloga perinatal Ivana Moyano sostuvo en su libro Volvernos padres (Atlántida): “Se está puérpera con el psiquismo, con el alma y con la historia que cada mujer se ha contado de y a sí misma. Es una reducción casi imperdonable que se considere la duración del puerperio sólo los primeros cuarenta días posteriores al parto”.

Desde el punto de vista psicológico, amplió, “el puerperio requiere de otros tiempos y éstos varían con cada mujer, con su entorno y con la cultura en la cual ella viva”.

“Hay una mujer a la que se debe mirar, contener y esperar. Ella ha tenido la generosidad de prestar su cuerpo para dar vida y merece que la entendamos. Tiene miedos, cree que no va a poder con el bebé y siente que todas las mujeres lo hicieron mejor que ella”, agregó. “Esperar que madres y niños estén rápida y totalmente armados es una suerte de abuso socialmente aceptado“, concluyó.

Acompañar sin juzgar

“Las personas que gestionamos el cuidado -es decir, las madres- estamos acostumbradas a que nuestro rol sea patrimonio de la humanidad. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina y todo el mundo lo hace mejor que una”, dijo a Clarín Julieta Saulo, psicóloga social, puericultora, doula y creadora de la comunidad Puerperio ATR (en Instagram, @puerperioatr).

Romper con estos paradigmas donde la reprobación y los señalamientos hacia otras mujeres son una constante es una cuenta pendiente. “El gran desafío de las puericultoras, psicólogas perinatales, doulas y pediatras es saber acompañar las decisiones ajenas, entender que uno puede acercar información basada en la evidencia y generar entornos habilitantes, pero en definitiva, es la mujer la que decide. Y a la mujer se la acompaña, no se la juzga”, añadió.



Francisco Fernández Yáñez nació el 11 de abril. Foto: Guillermo Rodriguez Adami

Al responder algunas preguntas, ese día el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la crianza compartida: “Hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola en esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres, compartir las tareas de cuidado de nuestros hijos con las mujeres”.

En ese sentido, Saulo resaltó que es urgente “entender que la corresponsabilidad en relación al cuidado no significa dar una mamadera o tener una criatura a upa”, sino que es una cuestión mucho más profunda.



Fabiola Yáñez y Francisco recibieron el alta médica el 14 de abril. Fotos Emmanuel Fernandez.

¿Acá no pasó nada?

Fabiola Yáñez se mostró con tacos, ropa clara y pelo suelto. Si bien había signos de su reciente maternidad, la imagen era más amable que la que generalmente solemos ver al salir del hospital en estas ocasiones.

Para Saulo, “es hasta naíf pretender que una primera dama salga en batón como estamos la mayoría de las mortales”. Al respecto, enfatizó que “las mujeres que no somos primeras damas nos vemos absolutamente arrasadas por el exterior en el puerperio, con un apuro y una urgencia por producir, por volver a ser las mismas, por volver a nuestros trabajos”.

El aspecto aparentemente inalterable de Yáñez, a días de una cesárea, es una suerte de reflejo de lo que se espera de las demás: “En un punto cristaliza lo que sentimos la gran mayoría de las mujeres, eso de hacer como que no pasó nada, que hay que seguir. Generó tanta crítica y tanto malestar porque nos sucedió a todas que, como sea, tuvimos que seguir”, señaló la doula al tiempo que invitó a que los cuestionamientos vayan por ese carril.



El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez durante la presentación de Francisco.

Fotos Emmanuel Fernández.

“Mostrar un puerperio ideal silencia a las mujeres que no lo encarnan”

Flori Berrade, psicóloga y sexóloga transfeminista (en Instagram, @somosvulvaok), destacó que tanto el postparto como el puerperio son “momentos que se atraviesan con suma singularidad y subjetividad”. Difícilmente la vivencia de una mujer tras tener un hijo sea igual a la de otra.

En ese marco, rescató que alrededor de esto “se pueden generar opiniones superadoras que abran el abanico de posibilidades para desromantizar la imagen que se muestra como ideal y que en muchos casos es absolutamente alejada de la experiencia de muchas mujeres y personas gestantes”.

Para ella, “un solo formato de puerperio ideal y perfecto (a nivel estético, físico y emocional) silencia a las mujeres que no lo encarnan e instala una culpa que en verdad no ha de pertenecerles: culpa por los dolores, culpa por la desconexión con el cuerpo, culpa por el cansancio o por no saber cómo organizarse para que darse una ducha sea posible”.



Alberto Fernández se refirió a la corresponsabilidad y habló de “compartir las tareas de cuidado”. Guillermo Rodriguez Adami

La clave, para ella, es instar a “romper los silencios de la perfección normada”. “Desromantizar el puerperio implica ser más contemplativas con los escenarios y formatos diversos en los que se puede dar, desde una mirada interseccional que no juzgue las elecciones ajenas, pero que sí las incluya”.