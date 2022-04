Tras el polémico fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial que dependía de la Policía de la Ciudad por presuntas tareas de espionaje, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al magistrado, a quien considera parcial y “funcional a la política y al kircherismo”.

El magistrado —históricamente enfrentado a las autoridades porteñas— había ordenado detener el sistema que entró en vigencia en 2019 y que desde marzo de 2020 estaba momentáneamente suspendido.

Lo hizo ante una acción de amparo presentada por la organización civil Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El fallo habla de la supuesta entrega de datos biométricos de 10 millones de personas, entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, que conduce Marcelo D’Alessandro.

Este martes, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, señaló que “a partir de ayer presentamos la recusación del juez Gallardo para apartarlo de la causa por su flagrante parcialidad y por haber dictado un fallo funcional a la política y al kircherismo”.



Felipe Miguel junto a Marcelo D’Alessandro y Jorge Macri, este martes, en conferencia de prensa.

“Vamos a acudir a la Justicia hasta lograr que se reestablezca el reconocimiento“, insistió el funcionario. En ese sentido, agregó: “No vamos a escatimar en el uso de ninguna herramienta”.

“Pareciera que molesta que en la Ciudad haya mejorado la seguridad. Molesta que las cosas se hagan bien. No se me ocurre otra explicación. Esto expone al kirchnerismo, la incapacidad por mejorar la seguridad en otros lugares. Esto molesta y por eso los constantes ataques, pero no vamos a aflojar”, resaltó.

Felipe Miguel señaló además que “es una vergüenza que algunos jueces todavía usen la Magistratura para actuar en política de manera funcional al kircherismo”. Y manifestó que las argumentaciones del juez Gallardo son “falaces” y que se trata de “una costumbre que mezcle todo en los fallos”.

A su turno, D’Alessandro condenó el “ataque” a uno de los dispositivos de vigilancia que se implementaban para la captura de prófugos y desmintió una de las argumentación de Gallardo sobre que el Renaper le había entregado al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad datos de otras personas “para propósitos cuya base legal no está clara”.

“El juez Gallardo se pregunta: si vos tenés 40 mil pedidos de captura, por qué hiciste consulta al Renaper de 10 millones. Y no explica a la gente es que una cosa no tiene que ver con la otra. Da un listado de 64 personas y 63 no están en el reconocimiento facial”, cuestionó D’Alessandro.

“Es mentira que se extraen datos biométricos. Se hacen consultas. Es ridículo pensar que el sistema de reconocimiento facial soporta la carga de 10 millones de datos”, apuntó.

“Tan falso es el tema que si estaríamos frente a un delito, por qué el juez no denunció penalmente. Si hubiera verificado que esto es un delito, salvo que esté cometiendo incumplimiento a los deberes de funcionario público, debería haber denunciado. No se denunció porque en mentira”, remató.

Noticia en desarrollo.

