En la primera hora de hoy, sábado, Carmen Barbieri informó a Clarín que su hijo Federico Bal será operado en Río de Janeiro, Brasil, tras haber sufrido un duro accidente en la isla de Paraty cuando estaba trabajando para Resto del Mundo (El trece, los sábados, a las 23.45).

Dentro de cinco horas, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, a las 10) ya estará viajando rumbo a dicha ciudad brasileña para acompañarlo durante la cirugía y el post operatorio al que debe someterse a causa de las fracturas expuestas que padeció y que le generan un altísimo nivel de dolor.

A pesar de que después de haber recibido las primeras atenciones en un hospital, Fede trató de convencer a su madre de que se quedara en Buenos Aires, ella decidió partir para estar a su lado.

Para tranquilidad de todos, apenas unas horas después del accidente y cuando ya había recibido los primeros cuidados médicos, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dio muestras de su inclaudicable sentido del humor. Desde el hospital, compartió en Twitter una foto suya y agregó la leyenda: “Hola, soy Johnny Knoxville, y bienvenidos a Jackass”.

La referencia es al creador y protagonista de Jackass, la serie de comedia televisiva transmitida por MTV en la que el elenco lleva adelante actividades arriesgadas, peligrosas y dolorosas con el propósito de divertir a los espectadores.

No cabe duda: Fede ha de haber heredado de sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, la capacidad de contar siempre con la risa como escudo ante las situaciones dolorosas.

Cómo fue el accidente

Fede Bal se accidentó haciendo parapente en la isla Paraty, que era parte del itinerario establecido en Resto del mundo para este viaje. Lo sucedido, según contaron en la emisión de ayer, viernes, en LAM (América, a las 20), fue que se desprendió el motor del parapente y cayó sobre el brazo del conductor del programa provocándole múltiples fracturas.

Apenas unas horas antes, Fede había compartido en sus historias de Instagram fotos y videos donde se lo veía en la playa, feliz. A pura risa, bromeaba con que estaba en la “plashinia”. “No hablo portugués, pero si hacés el acento más o menos así, parece que hablaras”, les hizo un guiño a sus numerosos seguidores,



Fede Bal, en la isla Paraty, un rato antes del accidente. Foto Instagram.

La isla de Paraty era uno de los destinos que Fede y la producción de Resto del mundo tenían previsto visitar en Brasil. De hecho, minutos antes de partir desde Buenos Aires, cinco días atrás, él contó en Instagram cómo era el plan de viaje.

Junto la foto que lo muestra a punto de subir al avión, Fede escribió: “Nos vamos a recorrer Brasil ! Buzios, Angra, Paraty, y cerramos en el histórico carnaval de Río de Janeiro“.

En ese mismo posteo, admitió: “¡Es que no puedo manejar la emoción ! Como siempre, viajamos juntos con ustedes del otro lado, entonces necesito que me recomienden de todo ! Los leo!”.



Fede Bal cuando salió de Buenos Aires rumbo a Brasil. Foto Instagram.

La primera parte del recorrido transcurrió a pura felicidad. De eso da cuenta el posteo que hizo el propio Fede acerca de Buzios cuando ya estaba camino a la isla Paraty.

Como presentación de unas serie de fotos del viaje, el conductor, actor y director escribió: “Estoy en la ruta, camino a Paraty, y mientras dejo Buzios atrás, empiezo a entender por qué cada argentino que me cruce en estos días me dijo: “vine unos días y no me pude volver a Argentina”.

A renglón seguido, Bal reflexionó: “Este lugar tiene una energía increíble, su gente, su naturaleza, sus paisajes y sus comidas, te enamoran, groso. Entendés perfecto que acá no importa cuanto tenés, ni quién sos. Acá solo importa ser feliz”.

Y siguió: “​’So alegria’ vi tatuado en un brazo de un amigo que me hice en la noche de acá y es eso, acá la vida se resume a eso, solo alegría. Gracias @may_ariadna por esta gestión increíble!”



Fede Bal se accidentó en la isla Paraty, en Brasil, y será operado en Río de Janeiro. Foto Instagram.

