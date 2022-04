Boca Juniors está atravesando un mal momento futbolístico. Luego del empate ante Godoy Cruz en La Bombonera, la continuidad de Sebastián Battaglia parecía estar en duda. Pero habló Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, y aclaró varias cuestiones.

“El jueves fue movidísimo. Se instaló en todos lados algo que en ningún momento se habló, que es la salida del entrenador. No podemos hacernos cargo de algo que nunca dijimos y hoy no lo desmienten, no lo entendemos”, comenzó diciendo el Patrón.

Y agregó: “Sabemos que hay urgencia de resultados y que las cosas pueden tornarse difíciles, pero esperamos que esto sea solo un recuerdo”.

Además, el ex defensor comentó sobre el estilo de juego del equipo: “Confiamos plenamente en nuestro plantel, pero sabemos que tenemos que mejorar. De esta manera va a ser complicado. También entendemos que si se solucionan cosas futbolísticas, recuperamos lesionados y a los suspendidos, vamos a tener un equipo que va a competir”.

“La Copa la gana el que realmente la quiere ganar y el que hace todos los sacrificios para ganarla. Si te tenés que encerrar trescientos días en un hotel, lo tenés que hacer, si tenés que pensar sólo en fútbol, lo tenes que hacer y si tenés que unirte con el compañeros sea quien sea y dejar la sangre en la cancha para ganarla.. ese es el que gana la Copa”, afirmó Bermúdez en diálogo con TyC Sports.

Por otra parte, Jorge aclaró cuál es el rol de Riquelme en Boca: “Román no habló con Battaglia porque no pertenece al Consejo de Fútbol, es el vicepresidente de la institución, es la máxima cabeza visible e importante del fútbol y nuestro jefe más próximo. El Consejo de Fútbol somos Cascini, Delgado y yo”.

Por último, comentó: “Román llega antes del mediodía al predio y se va a las dos o tres de la mañana. Hay cuestiones de logística, de infraestructura y de fútbol juvenil que lo preocupan a él. Pero de las cuestiones relacionadas con el plantel profesional, se encarga el Consejo de Fútbol”.