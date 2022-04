Foto Reuters.

El París Saint-Germain conquistó su décima Liga tras empatar 1-1 con el Lens con un golazo de Lionel Messi que sirvió al cuadro parisino para igualar en títulos al Saint-Étienne, hasta este sábado el club más laureado de Francia.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino necesitaba puntuar para proclamarse campeón matemáticamente a falta de cuatro jornadas para el final de la Ligue 1.

Con un tanto de Messi a los 68 minutos, consiguió los puntos que necesitaba. El argentino, con un disparo desde treinta metros, abrió un marcador que después empató Corentin Jean en el minuto 88. Fue suficiente para el PSG, que, con el punto, consiguió el título.

Tocará rehacer los cimientos y decidir el futuro de otros jugadores no tan importantes como Mbappé, pero sí bastante llamativos y en el alambre porque finalizan contrato en junio. Es el caso de Ángel Di María, Nuno Mendes, Xavi Simons. Otro, como Mauro Icardi, también tiene un futuro incierto.



Pero, mientras en los despachos comiencen a tomar decisiones, el París Sain-Germain vivió un día de alivio para celebrar un título. El Lens, aún con opciones europeos, no pudo evitar el alirón de los hombres de Pochettino, que simplemente necesitaban puntuar para proclamarse campeones de forma matemática.



Lo consiguieron sin alardes pero con efectividad y tras derribar a un equipo que sólo cedió a falta de media hora, a partir de la expulsión por doble amarilla de Kevin Danso. Hasta ese instante, el Lens planteó un partido atrevido de ida y vuelta a un equipo con puñales como Mbappé o Neymar. Ambos salieron de inicio, como Messi, que reapareció tras su ausencia ante el Angers, y Sergio Ramos, que disputó su décimo partido en el París Saint-Germain, el quinto como titular.



Además, Pochettino recuperó a Marco Verratti y a Presnel Kimpembe, ambos baja la pasada jornada por molestias físicas. Y, con toda esa nómina de estrellas, el París Saint-Germain no fue capaz de marcar en la primera parte. Tuvo ocasiones, pero no comenzaron a lucir casi hasta la media hora.



Una tras otra, se fueron al limbo: la primera, de Neymar, se marchó cerca del poste izquierdo de la portería del Lens; la segunda, de Achraf Hakimi, un mano a mano ante Jean-Luis Leca, acabó con la pelota contra el cuerpo del portero; la tercera fue para Messi, que también salvó Leca; y, la cuarta, la protagonizó Mbappé, que no estuvo fino ante el meta del Lens.



Ese argumento no gustó al público del Parque de los Príncipes, que despidió con silbidos a sus jugadores mientras caminaban hacia los vestuarios. Tal vez fue una protesta generalizada a la temporada. Eliminados en octavos de la Liga de Campeones y en octavos de la Copa de Francia y derrotados en la final de la Supercopa, descargaron su descontento con un equipo que tampoco jugó mal.



El inicio del segundo acto fue un calco de la primera media hora del choque. El París Saint-Germain volvió a las andadas y se atascó en su propósito de dar la puntilla a la Liga. Sin embargo, la expulsión de Kevin Danso en el minuto 57, allanó un sendero por el que caminó Messi para dejar de especular con un trofeo necesario.

Y lo hizo a lo grande, con un golazo marca de la casa, como en sus mejores tiempos. El astro argentino se sacó un latigazo impresionante desde 30 metros que reventó la escuadra derecha de la portería del Lens. Sin duda, de lo mejor que ha hecho en el que seguramente ha sido el peor curso de su carrera.



Ese tanto endulzó el título del París Saint-Germain. Pero fue tarde. El mejor Messi apareció cuando todo estaba hecho y cuando sólo había que sellar el curso.



Entre lesiones, bajos estados de forma y un falta de adaptación evidente, se ha dejado una temporada que, por lo menos, ha decorado con un título que para cualquiera tiene gran valor pero insuficiente para el PSG. El tanto postrero de Corentin Jean no valió nada. Simplemente, fue un lunar más en la gris temporada del cuadro parisino.

Con información de EFE