La jornada del domingo de la fecha 12 de al Copa de la Liga Profesional marcó un punto de inflexión: Newell’s detuvo la marcha ganadora del Racing de Fernando Gago que traía diez victorias al hilo. Fue 0-0 en el Cilindro pero la Academia (que lleva 16 partidos invicta) se convirtió en el primer clasificado del campeonato con 28 puntos. Un rato más tarde, River no pudo aprovechar para acortar algo de la distancia que cedió la fecha pasada cuando cayó frente a Talleres en Córdoba. El equipo de Marcelo Gallardo se vio sorprendido frente al Atlético Tucumán que ahora dirige Lucas Pusineri. Fue 1-1 y ahora el Millonario tiene los mismos puntos que la Lepra (los dos quedaron a cinco de la Academia?, aunque con mejor diferencia de gol.

Siempre en la Zona A, Defensa y Justicia volvió a resbalar: esta vez empató con Platense. Un golazo de Canteros a los 33 parecía darle la victoria al Calamar pero Merentiel empató a los 44. El punto no le sirve porque lo deja con 19 puntos, afuera de los cuatro clasificados. ¿Otra mala para los de Beccacece? Sarmiento y Argentinos, los dos que lo superan con 20, se enfrentan este lunes y una victoria de cualquiera de ellos podría dejar al Halcón prácticamente sin chances: quedarían a cinco, con seis por jugar.

Del otro lado, gran parte de la acción se jugó el sábado. Estudiantes (25) rescató un punto sobre el final frente a Colón en Santa Fe y es cómodo líder. Boca se trajo una trabajosa victoria de Santiago del Estero y se acomodó, aunque el sorprendente Aldosivi de Palermo podría superarlo este lunes y asegurar una histórica clasificación a cuartos para los marplatenses. De ocurrir esto último, Boca irá otra vez a la tercera posición de su grupo. De mantenerse allí, jugaría con el segundo de la otra zona: nada menos que River.

Los resúmenes del domingo

Cómo estarían los cruces de cuartos hoy

Aún faltan los partidos del lunes, pero hoy mismo en cuartos de final Racing se estaría enfrentando con Tigre, el primero de la A y el cuarto de la B. Boca, jugaría con Newell’s y, el primero de la Zona B, Estudiantes, iría con el cuarto de la A que ahora mismo es Argentinos Juniors que comparte puntos con Sarmiento y este lunes se enfrentan. Además, River estaría jugando con Aldosivi, aunque esto puede cambiar el lunes mismo: si el Tiburón dirigido por Palermo, de gran campaña, saca un empate o gana, se estará clasificando y desplazará al Xeneize de Battaglia a la tercera posición. Entonces, habrá River-Boca.

Pasando en limpio, con los resultados congelados al domingo a la noche (restan los encuentros del lunes), se darían los siguientes partidos:

Racing vs Tigre

Boca vs Newell’s

Estudiantes vs Argentinos Juniors

River vs Aldosivi



Así están los cruces en la Copa de la Liga.

Fuente: Diario Olé

Así están las posiciones en la Zona A

Así están las posiciones en la Zona B