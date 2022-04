El padre de la alumna que le envió a un compañero de su hija, de 13 años, un violento audio amenazante en el que, entre otras cosas, le decía que le va a “arrancar la cabeza y los ojos”; habló sobre lo ocurrido y aseguró que no se arrepiente de “haberlo asustado”.

“No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo ‘papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”, dijo Leonardo el papá que fue denunciado.

El escándalo se desencadenó a partir de una serie de episodios de bullying sufridos por su hija, que es hipoacúsica, en la escuela en la que cursan ambos chicos, el Colegio Euskal Echea de Llavallol, una escuela tradicional en el sur del conurbano bonaerense.

Ante tal situación, Leonardo, de 48 años, envió el controvertido mensaje de voz al WhatsApp del adolescente a quien acusa de protagonizar situaciones de acoso escolar teniendo como víctima a su hija que, según él mismo dice en el audio, padece de hipoacusia y tiene realizado un implante coclear.

En el mensaje, el padre le dijo al chico con tono amenazante: “Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, prosiguió.

Además, lo acusó de hacerle bullying a su hija, con quien el adolescente comparte curso en la escuela: “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.

La declaración del padre

Leonardo, el padre de la nena, vive en Villa Gesell, y contó que su hija, que tiene un problema de audición que es de nacimiento, es víctima de bullying hace diez años y señaló que en la escuela hay un grupo de compañeros que se burlan de ella. “Me cansé de ir al colegio reiteradas veces a que controlen la situación de estas personas que la cargan a mi hija, que es un grupito, y en un momento estallé, mandé un audio para asustar”.

“No voy a arrancarle la cabeza al nene, no voy a sacarle los ojos. Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”, se justificó el hombre en declaraciones a C5N.

Sin embargo aclaró que a su hija “la desplazan” en el colegio. “En el recreo la cargan y llega un momento que la nena viene llorando todos los días por una situación diferente. Pedí una entrevista con la psicopedagoga para tener una reunión con la madre (del chico), porque no es la primera vez que voy para que se trate el tema del bullying en el colegio contra mi hija”, comentó.

“Cualquier papá que tiene una hija discapacitada y todos los días llega llorando a la casa, en algún momento uno va agarrar una escopeta y lo mata o toma la decisión de asustarlo un poco por teléfono y esto se termina acá”, expresó el hombre, quien reclamó que las autoridades del colegio intervengan y sancionen al chico por bullying.

Además, Leonardo contó que se comunicó con la madre del chico al que amenazó y le dijo que “son problemas de chicos que tienen que arreglarlos entre ellos”. “Me dijo que hable con la directora para que pongan la sanción que corresponda porque no tiene tiempo para este tipo de boludeces. Después de eso fue que le mandé el audio a su hijo”, relató.

Leonardo también aclaró que no estuvo preso, sino demorado por haberse subido a una moto sin papeles: “La exageré”.

Por último, afirmó que recibió muchos mensajes de apoyo . “No me molestaría ir preso por haber amenazado a un menor si con eso lograría que dejen de molestar a mi hija que sufre burlas desde hace 10 años”, concluyó.

GRB