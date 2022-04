Monumental show de Kiss en Buenos Aires. Foto: DF Entertainment.

Fue la noche perfecta, para Kiss y para los 40 mil fans que coparon el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, Argentina. El encuentro kissero fue una auténtica fiesta, un 23 de abril que no se olvidará jamás. Es que la Banda más caliente del mundo se despidió del país, con su última presentación, en el marco de su “End Of The Road” World Tour.



La historia de Kiss comenzó allá lejos y hace tiempo, en 1973, en Nueva York, pero no terminará jamás, pese a que el tour que están encarando significa el adiós de los escenarios.



La expectativa era enorme y nadie se fue del lugar defraudado, sino todo lo contrario. Kiss lanzó su clásico show plagado de pirotecnia, escenarios móviles, pantallas gigantes y efectos especiales tal como nos tiene acostumbrados, pero esta vez todo tuvo un condimento extra: saber de antemano que fue la última vez que lo vimos sobre el escenario.



Comienzo del show en el Campo Argentino de Polo. Fotos: DF Entertainment.



El set list tuvo de todo, pese a que los fans siempre esperan más canciones de esas que nunca se escuchan en vivo. Imposible para Kiss, con tantos años de carrera y una interminable lista de éxitos. No se puede contentar a todo el mundo. La lista de canciones fue tremenda: Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Deuce War Machine, Heaven’s on Fire, I Love It Loud, Say Yeah, Cold Gin, Lick It Up, Calling Dr. Love, Tears Are Falling, God of Thunder, Love Gun, I Was Made for Lovin’ You, Black Diamond, Beth, Do You Love Me y Rock and Roll All Nite.



Un recorrido sólido y compacto a través de su gran discografía, con canciones que aún resuenan en los oídos de todos los que pudieron asistir a esta jornada Kisstórica.



Impacto visual y sonoro con Kiss en Argentina. Fotos: DF Entertainment.



En lo que toca a la puesta en escena, todo más que perfecto, en una de las mejores (sino la mejor) presentaciones de Kiss en el país. Las luces, las pantallas y -sobre todo- el sonido, fueron realmente de otro planeta. Al estilo Kiss, esta gran Banda que orgullosamente llevan adelante Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer.



En cada sector del Campo Argentino de Polo, la fiesta fue completa, incluso con la presencia -típica en los recitales de Kiss- de varias generaciones de kisseros y kisseras de familia. Abuelos, padres e hijos, unidos por la misma pasión; en un fenómeno digno de la emoción de quien lo viva o lo presencie.



Kiss en Argentina. Fotos DF Entertainment.



Sin duda, Kiss deja una huella en la historia de la música a nivel global: sus shows en vivo se consagraron como los más emblemáticos de la historia del Rock’n’ Roll, tienen vendidos más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y cosechó miles de fanáticos de todas las generaciones a través de la familia Kiss Army.



“Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. Kiss Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos… Sin pedir disculpas e imparables”, es el testimonio que deja Kiss.



La espectacularidad de Kiss en su despedida de Buenos Aires. Fotos: DF Entertainment.