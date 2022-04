Marcelo Gallardo no anduvo con vuelta, no escondió nada. Y esta vez, la autocrítica fue de puertas abiertas. Una hora después del 1-1 ante Atlético Tucumán, el Muñeco se mostró como pocas veces. Autocrítico y realista, aceptó: “Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el culo“.

Acá, una por una, las mejores frases que dejó el Muñeco, tras el empate 1-1 que lo deja a cinco puntos de Racing en la Copa de la Liga Profesional.

LAS FRASES DE GALLARDO

Enérgico y algo más… “Vivo así los partidos pero no me pareció que estuviera muy enérgico… La verdad teníamos el partido para pasarla bien y la terminamos pasando…. para el culo jaja. Ese es el resumen, me voy a ir ahora… Nos desconocimos, no nos encontramos, no pudimos encontrar el funcionamiento, voy a hacer un retiro espiritual esta noche y pensar en mañana. Uno se siente mal con lo que pasó hoy, no podemos jugar de la manera que jugamos pero tenemos partido el miércoles otra vez y el sábado de nuevo. Entonces debemos olvidar rápidamente lo que pasó esta tarde-noche”.

El pedido para que Alvarez pateara el penal. “En general, cuando tengo dos o tres buenos pateadores que vienen convirtiendo dejo que decidan ellos pero se me ocurrió que pateara Julián porque necesita del gol. Y más allá de que nos ofrece otras soluciones y es muy bueno para el equipo, era una buena posibilidad para que se reencuentre. Igual, estuvieron bien”.

El reto a Herrera. “La pasé mal, hay una cuestión de vivir el partido así, sabía que iba a picar y se iba a ir, veía venir la pelota y estaba cantado. Resolver situaciones de afuera es muy fácil, pero son los de adentro los que tienen que hacerlo”.

“Con la vorágine del partido uno se quiere anticipar y cuando pasan esas cosas te da bronca, pero ya está. Me reía recién, ¿cómo le voy a dar un correctivo a Herrera? Si se lo hubiese dado se lo tenía que haber dado bien, je, fue una caricia. Me la agarré con el pobre de Herrera, que es más bueno… La verdad es que la tendríamos que haber pasado de otra manera y no la pasamos bien”.

Merma futbolística. “Por lo que mostramos en los últimos partidos tal vez sí y no está mal reconocerlo. Yo no les camuflo nada. Cuando me siento acá no les miento. En Córdoba hubo muchos cambios y hoy con descanso deberíamos haber funcionado mejor y no lo hicimos, es la realidad. Hay que analizar por qué nos pasó o por qué nos viene pasando esto, pero es un partido, creo que los partidos que ganamos lo hicimos merecidamente. Tal vez sin esa superioridad que solemos mostrar, pero hoy sufrimos una merma… Tenemos que volver a reconocernos porque se empiezan a definir las clasificaciones acá y en la Copa, no le escapamos a la crítica ni a la autocrítica. ¿Ganaste y ya está? No, nosotros no. Lo haremos una vez más como hacemos en cada partido que no nos gusta lo que vemos”.