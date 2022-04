Fue uno de esos escandaletes que resuenan fuerte. Eran tiempos de miedo al covid, de muertes que se contaban por cientos aunque poco después llegarían a miles y decenas de miles. Eran tiempos de miedo y de encierro. Justo entonces, a mediados de 2020, fue cuando el Fondo Nacional de las Artes anunció que su certamen de letras se centraría por primera vez a tres géneros: terror, ciencia ficción y fantástico. Pocos contextos parecen ahora más apropiados. Pero en ese momento, hubo quejas y protestas.



La escritora e ilustradora Gato Fernández, discípula de Carlos Trillo, ganó un premio del FNA con la novela gráfica El golpe de la cucaracha.

“Es un concurso excepcional en un momento excepcional”, respondió entonces la escritora Mariana Enriquez, directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes y una de las autoras más leídas y premiadas precisamente en esos registros.

Una de las ganadoras de ese año fue la escritora e ilustradora Gato Fernández, discípula de Carlos Trillo y autora de la novela gráfica El golpe de la cucaracha (Historieteca), en la que –después de diez años de elaboración (técnica y emocional)– narra el abuso al que la sometió su propio padre. “Decidí que la justicia legal no es el medio para denunciar sino este, para que no haya fiscales que cierren el caso”, disparó Fernández. Viñetas para disputar una justicia siempre esquiva.

Muchos instrumentos

“El cómic es una manera extraordinaria para unir muchos instrumentos: el cine, la literatura, el arte pictórico. Quería tener todas estas herramientas para mostrar todo este desastre”. Después de escribir media docena de libros, el periodista italiano Roberto Saviano, celebérrimo tras la la venta de más de cuatro millones de ejemplares su novela Gomorra, decidió que para su nuevo trabajo recurriría a las viñetas.

Todavía estoy vivo (Reservoir Books), con ilustraciones de Asaf Hanuka, reconstruye los últimos 16 años. Años de fuga. De encierro. Los años que lleva amenazado por la misma mafia a la que denunció y que promete asesinarlo en cuanto sea posible.



La escritora e ilustradora Gato Fernández, discípula de Carlos Trillo, ganó un premio del FNA con la novela gráfica El golpe de la cucaracha.

El libro recuerda que Saviano vive abrazado por sus escoltas desde los 26 años. Entran antes que él a su casa, revisan debajo de la cama y en la bañera. Incluso pasó una temporada refugiado en los Estados Unidos bajo el nombre falso de David Dannon. “¿Tú crees que podía colar que me llamase así, con esta cara y este acento? Los americanos tienen muy poca imaginación…”, dijo en broma al diario El País hace dos meses.

La espada de Damocles también pende sobre la cabeza de su familia y de cualquiera que se le acerque. ¿Valió la pena? Respondió Saviano a La Vanguardia:

–No. Volviendo atrás, lo haría todo de manera diferente. Con más prudencia, salvándome la vida. Lamento lo que hice, pero no reniego de ello. Lo que veía alrededor me provocaba rabia, grandísima, y quería hablar, que de algún modo pudiera con la palabra cambiar las cosas. Tenía una gran ambición. De pecado mortal. Cambiar el mundo.

El Saviano de Todavía estoy vivo está destruido. El real también: solo duerme si toma medicación y lleva años con asistencia psicológica. “Estoy hecho pedazos –dijo– y con esta novela gráfica espero poder decirme a mí mismo ahora ‘ya basta, estoy vivo y me convierto en otro’, ha sido todo demasiado, no sé cómo lo he hecho para ir tirando todos estos años. Mi voluntad ahora es intentar poner de nuevo juntos los pedazos. Hay una viñeta en la que soy como una coraza, cuando me tocan no siento que me estén tocando a mí, estoy dentro de ella aún, pero por fuera estoy completamente dañado. Si fuera una competición, ciertamente la habría perdido”.



Con ilustraciones de Asaf Hanuka, el cronista italiano Roberto Saviano resiste en Todavía estoy vivo.

Esclavas y repudiadas

Se las llamaba “mujeres de confort” o “mujeres de consuelo”, pero en realidad eran esclavas a las que las tropas del ejército imperial japonés violaban varias veces al día en los territorios sobre los que avanzaban antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que fueron entre 50.000 y 400.000, la mayor parte de ellas coreanas y niñas apenas.

Las que sobrevivieron y pudieron volver a casa, fueron repudiadas por su propia familia por putas. Una de ellas se llama Lee Ok-Sun, tiene más de 90 años y, en la casa de retiro que eligió para sus últimos años, conoció a una jovencita que dibujaba. Eso cambió su vida.

Keum Suk Gendry-Kim nació en Corea en 1971 y estudió Bellas Artes en la Universidad Sejong, en Seúl, antes de completar su formación en la École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo. Vivió diecisiete años en Francia y sus primeras novelas gráficas tuvieron ese público. Pero cuando decidió escribir e ilustrar Hierba (Reservoir Books) lo hizo en su idioma natal. Lo que ahí se narraba lo exigía.

Hierba no solo reconstruye el encuentro entre estas dos mujeres: también desanda las dificultades de volver sobre recuerdos dolorosos. ¿Cómo narrar el hambre y el trabajo extenuante desde la primera infancia? ¿Cómo rememorar a esos padres que vendieron a su hija? ¿Cómo poner palabras al via crusis de violaciones, golpes y esclavismo?

​Con árboles y flores: “Ok-Sun me hablaba mucho de cuánto echaba de menos su pueblo natal, sus montañas y ríos, así que decidí sustituir las escenas de violencia con naturaleza, con el paso de las estaciones, el cielo, las nubes, las estrellas y el viento”, ha contado la artista coreana.



La coreana Keum Suk Gendry-Kim conoció a una sobreviviente del esclavismo sexual y narró su vida en las casi 500 páginas de Hierba.

“Debo confesar que, desde que nací, nunca viví un momento plenamente feliz”, dice la anciana en la novela gráfica. La lectura de las 488 páginas lo confirman. En blanco y negro, el libro se anima a la tempestad con un coraje y una delicadeza notables.

Con el tiempo, hubo reparaciones económicas. Lo que no hubo fue una recomposición sobre la dignidad de esas mujeres ultrajadas. Al silencio y la invisibilización, le sucedió el descrédito sobre lo que denunciaban. Solo cuando no hubo más alternativa, llegó el dinero. Keum Suk Gendry-Kim retrata a Lee Ok-Sun niña y anciana. Ambas estás esculpidas por el dolor y las heridas: “Lo que quieren es recuperar su honor y su dignidad como seres humanos”, dijo la ilustradora.

La asociación de Hierba con la Persépolis, de Marjane Satrapi, es inevitable, pero la autora dice que las referencias también alcanza a Maus, de Art Spiegelman y otros trabajos sobre la memoria. De hecho, hay muchos libros y novelas gráficas sobre el tema, pero Gendry-Kim buscó un camino distinto.



La coreana Keum Suk Gendry-Kim conoció a una sobreviviente del esclavismo sexual y narró su vida en las casi 500 páginas de Hierba.

“No quería tratar el tema como una cuestión de la relación entre Corea y Japón, ni como un problema de los coreanos, sino como un problema universal de las mujeres alrededor del mundo. Antes de mi libro, no había existido una novela gráfica sobre este tema con esta perspectiva que abarcara el sistema patriarcal, la discriminación de clase, una niña que no puede ir al colegio…”. Ahora lo hay.