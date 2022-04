Diego Díaz fue protagonista de un vergonzoso momento en las redes sociales. El conductor televisivo de TyC Sports grabó un video en vivo a través de su cuenta de Instagram en el que se mostró mirando pornografía y en paños menores.

Como no podía ser de otra forma, de inmediato las imágenes se viralizaron en Twitter y su nombre apareció entre las principales tendencias de la red del pajarito celeste.

El fragmento de la transmisión que tomó mayor trascendencia mostró al ex futbolista y actual periodista recostado sobre una cama durante varios segundos. Luego enfocó su rostro y le habló a la cámara frente a la atenta mirada de los espectadores que se encontraban siguiendo la transmisión en directo.

“Estoy cansado de que me muerdas, pero cansado eh. Cansado de que me muerdas todo, por todos lados”, exclamó en varias oportunidades. Los memes, por supuesto, no tardaron en llegar.