Con Máximo Kirchner sentado a su izquierda, Axel Kicillof encabezó este lunes un acto con representantes del kirchnerismo duro en Florencio Varela, donde se presentó el programa “MESA bonaerense”.

Se trata de una iniciativa que apunta a la seguridad alimentaria de la población de la Provincia de Buenos Aires, para estabilizar la entrega de alimentos a alumnos de comedores escolares, con una inversión de más ed 16 mil millones de pesos. En el acto se vio a dirigentes como el diputado Daniel Gollan o el sindicalista docente Roberto Baradel.

Además del gobernador y del diputado nacional, estuvo Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y espada de La Cámpora, que se despachó con fuertes frases al interior del Frente de Todos. Y un mensaje duro a Martín Guzmán.

Larroque aprovechó la presencia de su par nacional, Juan Zabaleta y puntualizó, filoso: “Para que la tarea de Juanchi y la mía, en este caso, este dedicada cada vez más a situaciones focalizadas. La verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobretodo a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la economía”, delimitó el camporista.

Zabaleta, ministro nacional de Desarrollo Social y compañero de Gabinete de Guzmán, ambos cobijados por Alberto Fernández, tomó el guante.

Y a su turno de hablar, también dejó su mensaje con lectura interna. “A mí que no me la cuente nadie, recorro cada barrio de Argentina, cada centro de jubilados, cada club de barrio, y hay expectativa y esperanza. Todo eso, todo junto, transformarlo en un camino de recuperación, de compromiso y también de militancia política. No vinimos a estos lugares a ser funcionarios solamente, vinimos a estos lugares para militar todo el día con mucha responsabilidad”, lanzó el ministro de Fernández.

Los mensajes indirectos no condecían con los gestos de cariño y los abrazos posteriores a tomar la palabra cada uno de los expositores. Máximo Kirchner aplaudía, pero optó por no hablar.



Máximo Kirchner y Axel Kicillof se abrazan en un acto en Florencio Varela.

Quien sí lo hizo fue Axel Kicillof. quien prefirió volcar sus críticas hacia la oposición. “En estas épocas hemos vivido ataques tremendos contra la salud pública, la vacunación, la educación pública, el rol del Estado en la Provincia. El compromiso es inclaudicable, digan lo que digan, ataquen como ataquen”, se alineó el gobernador.

