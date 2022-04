Corea del Sur busca trabajadores argentinos: cómo inscribirse y cuánto pagan

El gobierno de Corea del Sur reabrió la posibilidad para que los extranjeros puedan inscribirse en Working Holiday, las visas de trabajo y vacaciones. Tras esto, las autoridades surcoreanas anunciaron a través de su embajada en Argentina que se habilitarán desde este lunes un total de 200 lugares para los argentinos que quieran anotarse en 2022.



El periodo de estadía es de 12 meses, aunque se podrá prorrogar por otros 12 meses más. Además, permite viajar para poder conocer el país y su cultura.



Cómo inscribirse



Para solicitarla, se debe acceder de manera presencial y con turno previo. Se deberá presentar una serie de documentos, en original y fotocopia, ante el Consulado de la República de Corea en Argentina.



Para solicitar el turno, los candidatos deberán enviar todos los requisitos preparados y escaneados a través de un correo electrónico al Consulado ([email protected]); los formularios se pueden descargar desde el sitio web oficial.



Cuáles son los requisitos



-Tener entre 18 y 30 años.

-Ser ciudadano argentino, titular de un pasaporte argentino vigente, con validez restante de más de 6 meses.

-No viajar con acompañantes a su cargo, a no ser que éstos obtengan su propia visa.

-No haber participado anteriormente a este Programa.

-No tener antecedentes penales.

-Contar con los fondos suficientes para cubrir los gastos iniciales de su estadía: mínimo de USD 3.000.

-Tener reserva de pasaje de regreso a su lugar de origen, o acreditar los fondos necesarios para adquirirlo.

-Contar con un seguro médico y por accidente que cubra gastos de hospitalización y repatriación durante los 12 meses de estadía

-Estar físicamente apto para realizar las actividades de Vacaciones y Trabajo.

-Abonar los aranceles consulares correspondientes a la visa.



De qué se puede trabajar en el país



Los jóvenes que deseen aplicar al programa, tendrán la oportunidad de desempeñarse en distintas ramas de la actividad económica, tales como la gastronomía, turismo, hotelería y cuidado de niños, entre otros.



Entre los trabajos recomendados, que no incluyen visas aparte, están camareros: camareras, ayudantes de tienda, hoteles, traductores y editores. Y restringe ciertos empleos como: enseñanza, medicina, ingeniería o como artista, cantante, bailarín, músico, o similares en locales de ocio.



Cuánto pagan



La visa Working Holiday limita el tiempo de trabajo a 25 horas por semana. Se estima que un salario en los rubros mencionados puede rondar los 706 dólares (USD7.06 por hora).



El monto de los aranceles de los visados puede rondar desde USD40 hasta USD90. Está permitido abonar en pesos, en su equivalente a dólares, en efectivo únicamente. Además, quienes quieran obtener el visado, deberán pasar primero por una etapa de entrevista en el consulado.