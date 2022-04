El 10 de julio de 1913 se registró la temperatura más alta de la historia en la Tierra: 134,1 grados Fahrenheit, unos 56,7 Celsius. La sucursal del infierno fue Furnace Creek, en pleno Valle de la Muerte del desierto californiano. Noventa años después, Konstantine “Dean” Karnazes ganaría en esa zona el Badwater Ultramarathon: 135 millas (217 kilómetros) sin parar. Vestía un traje protector contra el sol, porque porque las ampollas hubieran sido mortales. Soportaba el asfalto a 80 grados y debía correr por la línea blanca del costado de la ruta para que no se derritieran las suelas de sus zapatillas. Y entonces sucedió. “De golpe tuve una alucinación y vi dinosaurios en el desierto”, recuerda ante Clarín a sus 59 años. Esto sí que se pone lindo…

“Como tenés dos días para completar el recorrido, obviamente se corre de noche. Una vez sufrí otra alucinación: vi a un minero del siglo XIX con una fuente de oro. De manual -ratifica-. Me ofrecía agua y lo fui a palmear para agradecerle. La mano pasó de largo, claro. Dije que nunca más correría ahí. Y lo hice diez veces más”.

Hablar con Dean Karnazes es exponerse cada minuto a anécdotas inverosímiles. Hazte fama y échate a dormir. O a correr. No por nada es el Hombre Ultramaratón. “Corrí 350 maratones de calle pero me encanta el trail running y mi primer ultra lo hice en 1992. Así fue que corrí 250 kilómetros por el desierto de Atacama durante seis dias, seguí los pasos de Filípides en el Spartathlon de Grecia, hice 350 millas (563 kilómetros) durante 80 horas sin dormir y corrí 50 maratones en 50 estados, durante 50 días seguidos. Muy bueno todo”, le dice al cronista siempre con una sonrisa en ese rostro mezcla de Martillo Hammer y Max Headroom (jóvenes, a googlear ya).

Doce años después de haber corrido 80 kilómetros en el Sur argentino, Dean regresó al país y se dio el gustazo de competir en las 100 millas (160 kilómetros) de Patagonia Run, la carrera de trail más prestigiosa de Sudamérica, en la hermosa San Martín de los Andes. Largó a las 11 del viernes 8 de abril y llegó cuando el domingo 10 llevaba siete minutos. Sí, caminó, trotó, trepó cerros y bajó por los senderos durante 37 horas, 7 minutos y 4 segundos. La historia de su vida.



“¿Qué recordaba de 2010 y qué vi ahora? El mismo encanto, con los mismos paisajes de siempre. Deberán manejar el crecimiento porque es una carrera espectacular”, define a Patagonia Run, que convocó a 7.000 corredores (1.000 extranjeros) en 10, 21, 42, 70 y 110 kilómetros, y en las 100 millas.

-¿Qué le sucede cuando ve que 7.000 personas vienen hasta el sur del mundo a correr por la montaña, lejos de todo?

-Es fantástico. Cuando hablo sobre las ultramaratones con periodistas que no cubren deporte o siguen otros deportes, no saben nada. Piensan que lo máximo es el maratón. Que el Maratón de Boston es lo más duro. Cuando les dije que venía a la Patagonia con 7.000 competidores más, no lo podían creer. Es maravilloso.

-El trail ha crecido una enormidad en Argentina porque cada vez más gente que comenzó a correr sobre asfalto quedó atrapada por la experiencia de dar vueltas por la naturaleza. ¿Cómo analiza este fenómeno?

-La experiencia completa del trail es mucho mejor. El aire es fresco, no hay polución de los autos y el terreno es más suave para tus pies. No evolucionamos para correr en el asfalto sino en la naturaleza. De ahí vinimos los humanos. Estando en la naturaleza, podés ser mejor corredor que en la ruta. Por eso es bueno que haya más jóvenes arrancando en el trail: es mejor para sus cuerpos. Está pasando en todo el mundo. Una vez que lo experimentás, nunca más querés volver a la ruta.



-Y se nota que en la montaña no se corre jamás solo: existe el entorno y se comparte la experiencia con los demás participantes…

-Cada carrera es una experiencia introspectiva. Y el trail es solidario. Todos se preocupan por el otro, en comparación con las carreras de calle, en las que cada uno anda en la suya con el reloj. Van al Maratón de Boston con la cabeza mirando al piso y todos se preguntan qué tiempo van a hacer: si menos de tres horas o menos de cuatro. El objetivo es completamente distinto.

-¿Comparte la idea de que en la calle la carrera es contra el reloj, mientras que en la montaña hay necesidad y mayores posibilidades de disfrutar lo que se está haciendo, por más que sea un esfuerzo?

-Correr en la naturaleza nos permite otra manera de conocernos, porque tenemos que abrazar el dolor. Nos conocemos en el dolor, porque la vida parece a veces muy sencilla porque tenemos las cosas al alcance de la mano, cuando en realidad no lo es. Esto nos permite lidiar con obstáculos y objetivos distintos.

-Y escaparle a la tensión de la rutina…

-En nuestra vida cotidiana somos prisioneros. No tenemos libertad. Creemos que somos libres, pero tenemos la vida llena de llamadas, de trabajo de oficina, de compromisos… La verdadera libertad la sentimos en la naturaleza y siempre nos debe acompañar.

El hombre que prefiere no sentarse



El deporte acompaña a Dean desde que nació el 23 de agosto de 1962 en Inglewood, California. Repite como un disco rayado (centennials, abstenerse) que corría desde el jardín de infantes hasta su casa saludando a la gente a su paso. Que a los 12 años agarró la bicicleta y pedaleó durante 50 millas (80,5 kilómetros) hasta el hogar de sus abuelos. Que en el colegio fue atleta de pista y luego pasó al cross country. Y que luego dejó… hasta el día de su 30° cumpleaños.

Festejaba con amigos en un bar del Marina District de San Francisco cuando llegó la medianoche y avisó: “Me voy”.

-¿Por qué te vas a ir? Pidamos otra ronda de tequilas.

-No. Para celebrar los 30, me voy a correr 30 millas.

-Pero si estás borracho…

-Lo sé, pero me voy igual.

Se quedó en boxers y le pegó derecho durante 48,2 kilómetros por la ruta 1 hasta Half Moon Bay, siempre costeando el Pacífico. Era un hombre de negocios, trabajaba en Glaxo y tenía un buen seguro de salud, acciones y un auto pagado por la empresa. Y sin embargo sentía que su vida era miserable. Era un “prisionero”, como se lee líneas arriba. Y correr le hizo un click en la cabeza.



Pasaron 29 años y su nombre se transformó en una marca, con su libro “El Hombre Ultramaratón” como bandera, además de “El camino a Esparta”, donde cuenta su travesía de 236 kilómetros de Atenas a Esparta en el Spartathlon. Sus ancestros griegos corrieron con él.

Es clarísimo a la hora de ofrecer charlas a corredores. Se lo vio en su salsa en el hotel Loi Suites de San Martín de los Andes frente a 150 participantes de Patagonia Run. Y allí habló con Clarín. Puede parecer un personaje salido de un cómic, con su físico trabado y sus rasgos rectos en la cara y el torso. Y hasta se entiende por qué también ha recibido críticas por su exposición constante. ¿Un “vendehumo”? No, un apasionado por el estilo de vida que abrazó.

“Soy muy lento al correr, pero lo disfruto. Y así terminé completando al menos dos veces un ultramaratón en los siete continentes”, explica usando la terminología de los países de habla inglesa, que divide al mundo en África, Asia, Europa, América del Norte, Sudamérica, Australia y Antártida. Sí, la Antártida, donde corrió un maratón en 9h18m55 y llegó a la esfera metálica sobre un pedestal, que simboliza estar en el Polo Sur. Su foto desnudo recorrió el mundo.

“Estuvimos a 25 grados bajo cero y nos protegimos como correspondía, porque si hubiéramos respirado ese aire, nos habríamos congelado los pulmones. Mi mujer pensó que me había muerto”, dijo en la charla.



-Usted es un caso extraordinario, por los desafíos que ha encarado. Pero es muy común en las largas distancias escuchar un discurso marketinero del estilo: “Todos pueden encarar la aventura: sólo hay proponérselo y esforzarse”. ¿Es peligroso caer en esa liviandad, cuando para animarse a un ultramaratón se necesita un entrenamiento profesional, con nutrición, descanso y equilibrio con la vida cotidiana?

-Lo primordial es que se deben respetar las distancias elegidas. El ultramaratón te hace ser humilde, porque si no entrenás con propiedad, no lo lográs. El mensaje a dar es que debés ganarte la medalla. Nadie te la debe dar gratis. Debe ser un producto ganado en el entrenamiento, con disciplina y con dedicación. Las cosas que son más difíciles de conquistar son las más preciadas. Por eso no hay valor para las medallas en el ultramaratón.

-¿Qué tres consejos simples les daría a quienes quieren incorporar buenos hábitos en medio de su vida cotidiana?

-Lo primero que hago cada mañana son 25 burpees (ejercicio que trabaja varios grupos musculares y activa el ritmo cardíaco).

-¿Perdón? ¿Antes de lavarse la cara y los dientes?

-Lo primero, claro. Toda la mañana es mejor si empezamos con ejercicios. Te toma de 5 a 10 minutos y te dura todo el día.

-¿Qué más?

-Cuidado con lo que te ponés en la boca: nada manufacturado ni de máquina. Comé solo productos de la tierra: vegetales y fruta. Y no los cocines mucho.

-¿Y el último?

-Dos veces por semana, desde que levantes de la cama no te sientes hasta que te vayas a dormir.

-…

-Hacé toda tu vida parado: el trabajo de oficina, las llamadas telefónicas, cocinar… Todo de parado. Yo escribo de parado. Es una manera de incorporar el entrenamiento a tu estilo de vida.



Si lo dijera cualquier otra persona, de mínima sería mirada con recelo. De máxima, a una junta médica derechito. Pero como lo dice con énfasis Dean Karnazes, al menos habrá que pensarlo. Al cabo, su vida es una aventura. Y una sucesión de anécdotas.

Como una de las tantas veces que corrió solo durante 200 millas (321 kilómetros) la Golden Gate Relay, una prueba que se suele hacer en postas de 12 personas. “Me quedé sin comida, pero tenía el celular en la mochila, pedí pizza y cuando me la trajeron la doblé y la convertí en un burrito italiano”, recuerda con gracia el atleta que recomienda la mantequilla de nueces o avellanas (“Duran más que los geles”) y agua de coco para hidratarse.

O cuando recorrió 350 millas (563 kilómetros) en 80 horas y 44 minutos (sí, más de tres días sin dormir) y en un completo estado de trance (¿o inconsciencia?) tuvo una experiencia al menos peculiar. “Estaba corriendo y de repente comencé a ver a un bichito caminando debajo mío -relata-. Lo veía y cada vez que lo veía más me daba cuenta que ese bicho era yo. Era como si me estuviera viendo a mí mismo desde un helicóptero”.

O como cuando explica cómo sobrelleva tanto tiempo en soledad en los ultramaratones. “Les diría que no piensen en el futuro ni reflexionen sobre el pasado. Yo en la difícil trato de no pensar y estar en el momento presente”, dice. Y cierra con un chiste: “A veces llamo a Dios, le pregunto por qué hago esto y me contesta: ‘Porque estás loco’”.

Razón no le falta al Barba.

