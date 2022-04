Hace veinte años, David Simon estrenaba The Wire, una serie de culto catalogada como una de las mejores de todos los tiempos. Ahora, el guionista y productor vuelve a sumergirse en el universo policial de la ciudad de Baltimore con La ciudad es nuestra (We Own This City).

Así como Simon había lanzado su obra maestra -en junio de 2002- en HBO, la nueva miniserie de drama policial y criminal se estrena este lunes 25, a las 22, tanto por cable como a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Simon, también autor de las series The Deuce y The Plot Against America, fue convocado por su usual productor colaborador, George Pelecanos. La dupla eligió a Reinaldo Marcus Green, director de la aclamada película Rey Richard: Una familia ganadora, para hacerse cargo de esta historia.



“La ciudad es nuestra”, la nueva serie policial del creador de “The Wire”, David Simon.

La miniserie de seis episodios está adaptada del libro homónimo escrito por el periodista Justin Fenton, del periódico Baltimore Sun, sobre un escandaloso caso real de corrupción en las fuerzas de seguridad locales.

La ciudad es nuestra es protagonizada por John Bernthal, a quien algunos conocerán el Shane Walsh de la popular The Walking Dead; o por el Frank Castle de The Punisher. También tuvo roles secundarios en películas como El lobo de Wall Street y en la propia Rey Richard.

Bernthal suele encarnar a tipos duros o a mafiosos. Aquí es el sargento Wayne Jenkins, jefe del Gun Trace Task Force (“Grupo de trabajo de rastreo de armas”, en español) del Departamento de Policía de Baltimore.

Basada en hechos reales



“La ciudad es nuestra” está basada en una historia real, que en 2017 dejó al descubierto una trama corrupta entre algunos policías de Baltimore.

En 2017, Jenkins y otros siete de sus subordinados tomaron trascendencia pública cuando fueron acusados de haber cometido hechos de conspiración con fines de extorsión, robo, posesión de armas de fuego para promover delitos y de participación en el crimen organizado.

Según los investigadores, durante cerca de tres años, el equipo llevó adelante esas maniobras que en general apuntaban a narcotraficantes y -en ocasiones- a civiles inocentes, con el objetivo de obtener dinero y estupefacientes en allanamientos y mediante coimas.

El caso tuvo fuertes consecuencias en Baltimore y produjo el colapso moral de una sociedad históricamente atravesada por la función que la Policía cumplió en la mentada “guerra contra las drogas”, que suponía la obligación de detener de forma masiva a ciudadanos, muchas veces sin justificativos razonables, y generó una atmósfera en la que sus agentes podían no seguir las reglas.

Un equipo mejorado y varias caras conocidas



David Simon, creador de la aclamada “The Wire”, vuelve a la carga con otro drama policial anclado en Baltimore.

Con Reinaldo Marcus Green sumándose al equipo que hace veinte años creó The Wire -además de Simon y Pelecanos, el ex detective y maestro de Baltimore Ed Burns, que co-escribió esta y aquella historia-, La ciudad es nuesta reúne a gran parte del talento de la icónica serie.

De ahí que muchos fanáticos de The Wire reconozcan varias caras de aquellas historia. Entre ellos Jamie Hector, Darrell Britt-Gibson, Domenick Lombardozzi, Trey Chaney, Delaney Williams, Jermaine Crawford, Anwan Glover, Chris Clanton, Nathan Corbett, Maria Broom, Susan Rome y Michael Salconi.

El reparto principal lo integran Josh Charles (Masters of Sex), Dagmara Dominczyk (Succession), Don Harvey (The Deuce), David Corenswet (The Politician), Larry Mitchell (El juicio de los 7 de Chicago), Delaney Williams (Ray Donovan) y Gabrielle Carteris (Beverly Hills 90210).

El reencuentro entre Simon y Pelecanos comenzó cuando este último fue contactado por Kary Antholis -otro de los productores ejecutivos de la serie-, quien le describió la premisa básica del escándalo de Gun Trace Task Force y la posibilidad de adaptar a la televisión el libro de no ficción de Fenton .



Jon Bernthal protagoniza We Own This City, que se estrena este lunes 25 en HBO Max.

Tras leer el manuscrito, Pelecanos invitó al proyecto a sus socios de siempre, a David Simon y a la productora ejecutiva Nina K. Noble. Sería el primer regreso de todo el equipo desde la emblemática serie ambientada en Baltimore.