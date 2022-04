Foto NA.

El futbolista de Barracas Central Sebastián Rincón, hijo del recientemente fallecido Freddy, recordó a su padre y relató que uno de sus sueños “era jugar en Argentina”, al tiempo que reveló que estuvo acerca de hacerlo en Boca y que “admiraba mucho” al entrenador de River, Marcelo Gallardo.



En declaraciones al programa “¿Cómo te va, Benedetto?”, que conduce Marcelo Benedetto en radio AM 550, expresó: “Fueron dos semanas muy duras. Creo que los mensajes de apoyo y el cariño que nos transmitieron a la familia por mi viejo hace que poco a poco aprendamos a vivir con esto”.



El DT colombiano de 55 años estuvo hospitalizado en estado crítico y, tras varios días, falleció luego de que la camioneta en la que se trasladaba sufriera un grave choque contra un colectivo, en la ciudad de Cali.



“Uno de los sueños de mi papá era jugar en Argentina, en algún momento lo quiso Boca y no se dio. Mi papá admiraba mucho a Gallardo por su mentalidad ganadora”, manifestó el delantero de Barracas.



Y agregó: “Con mi papá hablábamos mucho de la exigencia, ponía el ejemplo de Gallardo y cómo exigía a sus jugadores. Siempre me hice la idea de hacer mi propio camino en el fútbol, de no compararme, aunque lo van a hacer porque soy el hijo de él y tuvo una carrera increíble. Hoy tengo una responsabilidad más grande porque tengo que hacerlo sentir orgulloso desde el cielo”.



“Siempre voy a recordar a mi viejo por su humildad, disciplina y su sonrisa, son cosas que voy a llevar siempre en el corazón. Me dejó muchas enseñanzas en la vida y en el tema del fútbol”, continuó.



Por último, se refirió a la dedicatoria de Rafael Santos Borré, quien convirtió en el Frankfurt alemán y se acordó de Freddy Rincón.



“Con Rafa nos habíamos enfrentado algunas veces, al ver su gesto, sé que fue de corazón y le escribí para agradecerle. No todo el mundo tiene esos gestos y menos en un momento tan importante como el gol que le hizo al Barcelona”, cerró.