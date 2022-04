La vicepresidente de la Nación cometió el ardid de dividir el bloque mayoritario del Senado para designar al senador Doñate en el Consejo de la Magistratura.

Como todos salvo los “k” han dicho, fue una operación fraudulenta, extemporánea y una burla a la Corte Suprema. Eso bastaría para que tal designación sea rechazada.

Pero revisando los antecedentes del senador propuesto, advertí que a todo lo anterior se suma que Doñate no cumple con el requisito de idoneidad mínimo para integrar el Consejo: título de abogado con ocho años de ejercicio, porque se recibió en la Universidad Empresarial del Siglo XXI a fines del 2015 y tiene pocos años en la matrícula.

Puse formalmente en conocimiento de la Corte este escándalo institucional, con la esperanza de que no se le tome juramento a quien -por éste y los demás motivos enunciados- no es idóneo para ocupar el cargo.

Tras esta respetuosa presentación judicial, la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, por Twitter, me acusó de ignorar el derecho y tener intenciones políticas y malignas.

Con argumentos y acotaciones de personajes que no le creí afines, dijo Vilma Ibarra que el art. 4 original de la ley 24.937 no está vigente, fue modificado en 2013 por la ley 26.855 y ya no se exige ser abogado con ocho años de ejercicio para integrar el Consejo.

Según ella, esa ley en ese aspecto no fue declarada inconstitucional.

Eso es categóricamente falso: el art. 5 de la ley 26.855 sí fue declarado inconstitucional por la Justicia Federal en 2017. Basta buscar “Fargosi c/Estado Nacional – Expte 21970/2013, algo bastante simple.

Es una sentencia que quedó firme y decidió que por la “especial versación en cuestiones jurídicas” que se requiere para integrar el Consejo de la Magistratura, es necesario contar con el “título de abogado y las demás condiciones para ser miembro de la Corte Suprema” (es decir, ocho años de ejercicio profesional).

También en ese aspecto la ley 26.855 es “inconstitucional” y sigue rigiendo el texto de la ley que CFK pretendió cambiar.

Otros defensores del kirchnerismo, apoyando la falaz argumentación de la abogada Ibarra, admitieron la inconstitucionalidad que denuncié, pero alegaron que el fallo “Fargosi” sólo podía quedar limitado a quienes fueron parte del litigio de 2017, por lo que era válida la designación de Doñate.

Otra falacia, porque las partes en aquel caso fueron el Estado y el senador Godoy en su carácter de representante del Senado. Por eso, tanto el Estado Nacional como el Senado perdieron ese juicio y lo consintieron, reemplazando al senador Godoy por su compañero Páis.

En síntesis, la inconstitucionalidad de la ley 26.855 es cosa juzgada y no puede ser desconocida por el Senado, que tiene continuidad jurídica, sin importar quienes lo integran en cada momento.

Pese a los caprichos y órdenes vicepresidenciales, nadie puede decir que en este tema la ley 26.855 no fue declarada inconstitucional, o que no obliga al Senado actual.

La exigencia de ser abogado con ocho años de ejercicio vale para todos, hasta que alguna ley lo modifique, cosa que ojalá no ocurra: es la mínima idoneidad que deben tener las personas que integran el Consejo de la Magistratura.

Alejandro Fargosi es abogado. Fue Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014