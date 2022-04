Una vez más la inflación metió la cola y una actualización de montos que debería haber aliviado la cantidad de operaciones a cotejar para detectar transacciones irregulares se transforma en un boomerang que dejará a más inversores bajo la lupa y se convertirá una traba más a la hora de acceder al dólar.

Aunque desde el gobierno remarcan que la intención no es restringir las operaciones, en el mercado huelen que el objetivo es cerrar aún más el cerco de las transacciones autorizadas para comprar divisas. Y esa suspicacia se potencia al comprobar que estos cambios se producen justo en el momento en el que los dólares alternativos dejan atrás el sueño de la paz cambiaria en el que se habían sumergido durante dos meses.

Todo comenzó cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos en pesos a partir de los cuales las sociedades de bolsa deben informar la compra del “dólar MEP”.

El dólar MEP es una operación que permite hacerse divisas en al bolsa a través de la compra venta de acciones y títulos que cotizan en pesos y en dólares. Es legal y no está alcanzada por el cupo mensual de US$ 200 que rige para el dólar ahorro. Esta semana, el MEP abrió en $ 207,8, diez pesos arriba del dólar ahorro y dos pesos más caro que el dólar blue.

La resolución 50/22 modificó el umbral de $ 40.000 que se había establecido en el 2018 para las operaciones que debían ser reportadas ante la UIF y que se actualizó a $ 56.000 en 2019.

Ahora ese piso pasa a ser de $ 120.000. A simple vista parecería que se subió el piso. Pero como se trata de transacciones que toman como referencia al peso pero en realidad se hacen en dólares, la realidad es que con este cambio serán más las operaciones que quedarán bajo el control de la UIF.

En 2017 este umbral equivalía a unos US$ 2.500 y pasó a US$ 1.500 dos años después, mientras que ahora implica un piso de US$ 600, según cálculos del mercado.

Con estos cambios, las operaciones que superen los US$ 600 serán reportadas por bancos y agentes bursátiles a la UIF. Y será decisión de esa unidad si investiga o no al inversor que compró el MEP.

Este cambio en el umbral de los montos a informar en las compra del MEP forma parte de un paquete de mayores controles sobre diversas operaciones. En esa lista se encuentran sectores como Escribanos; Profesionales en Ciencias Económicas, Asociaciones Mutuales y Cooperativas; fiduciarios de fideicomisos; Mercado de Capitales; Entidades financieras y cambiarias, entre otros. Cada uno de estos sectores cuenta con distintos montos mínimos a partir de de los cuales debe reportar la operación a la UIF.

El argumento oficial para establecer estos controles es que “la presente medida facilitará a los Sujetos Obligados administrar los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)”.

Para el mercado, la actualización de los nuevos pisos tiene un efecto disuasorio porque podría asustar a los inversores que no tengan todos sus papeles en regla y que ante la idea de que la UIF podría meter sus narices en la transacción prefieran abstenerse de hacerla.

“El que tenga miedo de ir al MEP va a a terminar yéndose al blue”, deslizan los operadores, por lo que la jugada oficial podría realimentar el mercado paralelo, que viene en una racha alcista de 10 pesos en solo cinco ruedas.

AQ