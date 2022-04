De la bronca por no saber cuál era el problema en su auto a firmar un fin de semana perfecto pasó Max Verstappen en solo dos semanas. Después de que Red Bull identificara la falla en el sistema de combustible de su RB18, que le había costado en Australia su segundo abandono del año, el neerlandés fue el dominador absoluto del Gran Premio de Emilia Romagna, cuarta fecha del campeonato de la Fórmula 1. Tras conseguir el viernes la pole position y llevarse el triunfo en el sprint del sábado, este domingo logró una victoria inobjetable en la carrera principal, en la que marcó además el récord de vuelta, para despedirse con una cosecha inmejorable de 34 puntos, lo máximo a lo que podía aspirar en el circuito italiano.

El vigente campeón voló desde la largada en una pista primero mojada por el diluvio de la mañana, pero que fue secándose con el correr de las vueltas, mientras la amenaza de lluvia se iba disipando. Imparable, Mad Max cruzó la meta con una ventaja de casi 17 segundos sobre su compañero Sergio Pérez, que también tuvo una actuación impresionante y le regaló a la escudería austríaca el primer 1-2 desde el Gran Premio de Malasia en 2016.

“Siempre es difícil lograr algo así. Fue un triunfo muy merecido para todo el equipo. Un domingo maravilloso”, analizó un sonriente Verstappen, con un semblante muy diferente al que había mostrado hace quince días en Melbourne.

En aquella ocasión su coche había fallado a 20 vueltas del final y hasta había sufrido un pequeño incendio por una fuga de gasolina, cuando el piloto ya había bajado. “Es frustrante e inaceptable”, había comentado entonces.

En Red Bull sabía que necesitaban encontrar y solucionar el problema para que Verstappen no se convirtiera en “una bomba de relojería”. Apenas un día antes del comienzo de la acción en Imola, el equipo informó que había identificado la falla. “La línea de combustible estalló bajo alta presión. Creemos que se debe al porpoising”, explicó Helmut Marko, asesor del equipo, y confirmó que el coche estaría listo para la cita italiana. Así fue.

Verstappen -que había abandonado también por problemas en el sistema de combustible en la primera fecha en Bahréin y había ganado en Arabia Saudita- no tuvo rivales en Imola. El neerlandés dominó desde la primera jornada de acción y este domingo, defendió la punta en la largada, se escapó en solitario muy rápido y su triunfo nunca estuvo en peligro.

“Melbourne no fue muy bueno para nosotros y el comienzo de la temporada en general no fue increíble, así que necesitábamos un buen fin de semana. No esperaba que fuera así, pero es increíble: un uno-dos para el equipo, pero también el máximo de puntos conseguidos. Fue un fin de semana muy positivo”, comentó el vigente campeón.

Pérez, con un auto igual de confiable, le cuidó la espalda. Pero lo cierto es que nadie estuvo a la altura de los Red Bull. Ni siquiera el Ferrari de Charles Leclerc, líder del Mundial y perfilado como el gran rival de Mad Max n en la carrera al título.

El monegasco perdió el segundo lugar en manos del mexicano ni bien el semáforo se puso verde y no lo pudo recuperar más. Lo más cerca que estuvo fue en la vuelta 53, cuando, con neumáticos blandos nuevos, fue a la caza de Checo. Pero en su afán por superarlo, fue demasiado agresivo, perdió el control del auto en la chicana y golpeó las barreras de contención. No sufrió grandes daños y pudo volver a la competencia, pero el tiempo no le alcanzó y terminó relegado al sexto escalón. Y pidiéndole perdón a su equipo por su error: “El tercer lugar era lo mejor que podíamos hacer, pero fue demasiado codicioso y pagué por ello”.

Fue el cierre de una jornada para el olvido de Ferrari, que había arrancado con el abandono de Carlos Sainz en la vuelta inicial, tras un toque con Daniel Ricciardo en una primera curva accidentada.

Leclerc, igual, sigue mandando en el campeonato con 86 puntos, 27 más que Verstappen. Pero la carrera en Imola, frente a unos 60.000 hinchas de Ferrari que tiñeron de rojo el autódromo, fue una gran decepción para él y para el equipo. Y los tifosi tuvieron que ver como Verstappen celebraba en lo más alto del podio, que completó Lando Norris (McLaren).

Los otros grandes perdedores del domingo fueron Lewis Hamilton, con quien el neerlandés protagonizó el año pasado una lucha sin tregua por el campeonato hasta la última fecha, y Mercedes, gran dominador de la categoría en la última década, siguen sin encontrarle la vuelta al flamante W13.

El británico largó 14° y quedó enganchado en el segundo pelotón, del que nunca se pudo despegar. Llegó a ocupar el 12° lugar, pero finalizó 13° y, por primera vez en la temporada, no sumó puntos. Encima, en la vuelta 41, tuvo que hacerse a un lado y dejar pasar a Verstappen, que con un ritmo infernal había empezado a superar a los rezagados. El neerlandés le sacó así una vuelta de ventaja al heptacampeón, resaltando lo mucho que cambió el panorama para ambos en cuestión de meses.

“Lewis, perdón, sabemos que te dimos un auto inmanejable. Pero vamos a salir de esta”, le reconoció por radio Toto Wolff, director ejecutivo de la escudería alemana, que al menos se llevó unos puntos para el mundial de constructores gracias al cuarto puesto de George Russell. “Tenemos que hacerlo mejor, mucho mejor”, afirmó el británico, que más tarde aseguró: “Estoy fuera del campeonato, no hay dudas”.

Mientras en los boxes de Ferrari y Mercedes se repetían las caras largas, en el de Red Bull era todo festejo.

“Lo hicimos todo bien. La salida era importante, pero también lo era juzgar las condiciones y no equivocarse al decidir cuándo cambiar a los neumáticos. En la cabeza, siempre tenés que dictar el ritmo, y siempre es un poco más difícil al principio. Pero todo se ha gestionado bien”, comentó, feliz, Verstappen, que sumó su segunda victoria del año.

El neerlandés, que hasta hace dos semanas, preocupado por la falta de fiabilidad de su auto, ni pensaba en la chance de revalidar el título, recuperó la sonrisa y la confianza. Y dejó en claro que, si su equipo le sigue dando un coche tan veloz y competitivo como el que manejó en Imola, será uno de los grandes protagonistas del campeonato.

La clasificación del Gran Premio de Emilia Romagna

1- Max Verstappen (Países Bajos/Red Bull), 1h32m07s986.

2- Sergio Pérez (México/Red Bull), a 16s527.

3- Lando Norris (Gran Bretaña/McLaren), a 34s834.

4- George Russell (Gran Bretaña/Mercedes), a 42s506.

5- Valtteri Bottas (Finlandia/Alfa Romeo), a 43s181.

6- Charles Leclerc (Mónaco/Ferrari), a 56s072.

7- Yuki Tsunoda (Japón/Alpha Tauri), a 1m01s110.

8- Sebastian Vettel (Alemania/Aston Martin), a 1m10s892.

9- Kevin Magnussen (Dinamarca/Haas), a 1m12s260.

10- Lance Stroll (Canadá/Aston Martin), a una vuelta.

Las posiciones del campeonato

1- Charles Leclerc (Ferrari), 86 puntos.

2- Maz Verstappen (Red Bull), 59.

3- Sergio Pérez (Red Bull), 54.

4- George Russel (Mercedes), 49.

5- Carlos Sainz (Ferrari), 38.

6- Lando Norris (McLaren), 35.

7- Lewis Hamilton (Mercedes), 28.

8- Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 24.

9- Esteban Ocon (Alpine), 20.

10- Kevin Magnussen (Haas), 15.