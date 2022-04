La actriz norteamericana Karen Sharpe (1934), conocida por sus papeles en Mi bella genio, el Agente de Cipol y Bonanza, reveló el caso de abuso sexual que vivió durante la filmación de El matasanos en la clínica (1964), por el actor cómico Jerry Lewis (1926-2017).

En efecto, la actriz de 87 años contó que aceptó ser la coprotagonista del filme cuando le ofrecieron triplicar su salario habitual y un vestuario exclusivo. Sharpe firmó el contrato, pero durante una de las pruebas de vestuario en la mansión donde se filmaba la película, Jerry Lewis, una vez que se había retirado toda la producción intentó abusar de ella.

“Me tomó, comenzó a toquetearme y se bajó el cierre del pantalón. No lo podía creer”, le confesó la actriz a los documentalistas Kirby Dick y Amy Ziering, realizadores del documental Allen vs. Farrow, que produjeron un corto que se difundió en la web de la revista Vanity Fair.



Karen Sharpe fue abusada por Jerry Lewis y tardó más de 50 años en contarlo. Foto: AFP

“Espera un minuto. No sé si esto es un requisito para las coprotagonistas de tus películas, pero es algo que yo no hago”, contó Sharpe que le dijo a Lewis. “Me di cuenta –agregó Sharpe- que estaba furiosa. Era algo que nunca me había pasado antes” y recordó que una colega suya, Hope Holiday, vivió una situación similar con Lewis.

Castigada por no dejarse abusar

Durante una entrevista, la actriz aseguró que después de ese conflicto, Lewis la condenó a un aislamiento absoluto. “No ensayaba conmigo, no me dirigía la palabra, así que estuve sola casi toda la filmación”.

Al menos, el castigo de Jerry Lewis por su actitud sirvió para ponerla en el camino correcto. Un día que no filmaba y aburrida por el aislamiento al que la sometía el actor entró al set de filmación de El barco de los locos, en los estudios Paramount para ver actuar a Vivian Leigh. “El director era Stanley Kramer, y nos vimos y tuvimos un flechazo inmediato”, recordó la actriz.

Sharpe decidió no contar lo sucedido; mantuvo ese secreto durante 50 años hasta que en 2016 durante la entrega del premio Stanley Kramer al director Kirby Dick por su documental The Hunting Ground sobre violaciones en universidades que fueron ocultadas por las autoridades educativas, este le preguntó si tenía alguna historia para contar. Allí reveló este caso de abuso por parte de Lewis.



Jerry Lewis fue un ícono del humor estadounidense, pero le cuestionan su comportamiento en los sets. Foto Reuters

No se lo contó ni al esposo

“Ni siquiera se lo había mencionado a mi esposo o a mi familia”, señaló Sharpe y expresó: “No dije nada porque en 1965 las mujeres estaban marginadas en la industria del cine. Los jefes generalmente eran hombres y si una mujer se quejaba, igual tenía que filmar la película por contrato. ¿Quién iba a creerle en un caso así?”

Y continuó: “En aquellos tiempos si protestabas, te preguntaban qué era lo que tenías puesto, si estabas tratando de sacar ventaja; porque según ellos, las mujeres coqueteaban y no debían sentirse mal si ‘les hacían un cumplido o una insinuación’. Por eso hemos estado calladas tantos años”.



Jerry Lewis murió en 2017. Un año antes, Karen Sharpe contó haber sido abusada por él. Foto EFE

Con el director Stanley Kramer se casó en 1966 y aunque decidieron hacerlo a escondidas para escapar del periodismo, los paparazzi obtuvieron la información y salieron en todos los medios del corazón. Sharpe por aquella época era una figura reconocible para los amantes del cine y de la televisión.

La actriz comenzó su carrera a los 16 años y se hizo conocida al ganar el Globo de Oro como revelación más prometedora en 1954 por Escrito en el cielo, donde compartió cartel con John Wayne, pero también trabajó con Robert Mitchum en Con sus mismas armas y con Anita Ekberg en El hombre de la cámara acorazada.

