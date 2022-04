En la noche de ayer sábado la icónica banda Estadounidense Kiss con más de 50 años de carrera se presentó en el Campo Argentino de Polo con su gira despedida “End Of The Road World Tour” ante más de 50 mil personas, además 160 mil espectadores pudieron mirar el recital desde sus casas.

El show comenzó cuando de apagaron las luces se desplegó el telón negro que decía la palabra KISS en grande y de fondo sonaba un clásico de Led Zeppelin “It’s been a long time since I rock and rolled…”













La gran banda de Rock repasó en 2 horas de espectáculo algunos de sus hits y grandes clásicos como “Detroit Rock City”.”Shout It Out Loud”,”Deuce” y “War Machine”, “Calling Dr. Love”,”Cold Gin” “Heaven´s On Fire”, “Lick It Up”,”Tears Are Falling”,”Psycho Circus”, “God of Thunders”, “Love Gun”,”I Was Made For Loving You”, “Black Diamond”, “Beth” y “Rock and Roll all Nite”.

La velada estuvo plagada de emoción mucho Maquillaje, fuego, pirotecnia, sangre, aire, lásers, globos, papelitos. El calor subía, el cielo seguía en llamas. El doble bombo saturaba si se estaba cerca del escenario y su vibración hacía salir el corazón por la boca. La lengua reptiloide de Simmons sangraba. Stanley viajaba en arnés hasta el mangrullo.Kiss se está yendo. Una mujer llora, las lágrimas le deforman la estrella negra que se había dibujado en el rostro y que se retocó varias veces durante el show. Pero ya no. Vuelan globos y papelitos triunfales para la última de todas, todos juntos de nuevo por última vez.

Arde La Sangre había abierto la noche con su abrasador power rock de textos claroscuros. Corvata y Tery Langer, ex Carajo, se unieron a Luciano Farelli y Nacho Benavides para este proyecto que ya tiene un disco debut (La Cura).

Cerca de las 21.30, un video mostró a los cuatro integrantes de “la banda más caliente del mundo” en el backstage yendo hacia el escenario, para luego hacer su aparición bajando desde plataformas colgantes al ritmo de “Detroit Rock City”.

Entre constantes explosiones, luces resplandecientes y humo, el fervor se mantuvo en niveles altos con “Shout It Out Loud” y persistió con “Deuce” y “War Machine”, pasajes en donde “El Demonio” puso en juego toda su galería gestual. En oposición, “El Chico Estrella” fue locuaz, intentó hablar en castellano y se mostró dinámico por todo el escenario.

Sin que se perdiera en ningún momento la energía, el grupo fue mezclando canciones de sus primeros discos como “Calling Dr. Love” y “Cold Gin”, con temas de los ´80 como “Heaven´s On Fire”, “Lick It Up” o “Tears Are Falling” y algunos de los ´90, como “Psycho Circus”; todos ellos celebrados por igual por el público.

Mientras los líderes Simmons y Stanley, cada uno con su estilo, oficiaban de grandes maestros de ceremonia a partir de mantener al extremo sus personajes, Thayer y Singer destacaron exclusivamente con sus solos y dejaron más al margen la cuestión de los roles.

Si como se dijo antes, con “God of Thunders” Gene Simmons escupió sangre y se elevó en una plataforma, y para “Love Gun” y “I Was Made For Loving You” Paul Stanley voló sobre el público y cantó desde la zona de la consola de sonido; “Black Diamond” marcó un primer final plagado de explosiones al ritmo de la música.

Eric Singer tuvo un momento más de protagonismo al abrir los bises con “Beth”, al piano y con pistas que reprodujeron los arreglos de cuerdas originales, para que luego se sumara del resto de la banda y comenzará a decir adiós con “Do You Love Me?”.

“Rock and Roll All Nite” en medio de la lluvia de papel picado y las bombas de serpentinas fue el digno cierre de esta historia,para detonar lo último.

Mientras se disipaba el humo de la última explosión, por los parlantes comenzó a sonar “God Gave Rock and Roll To You” y en las pantallas se leía “Kiss los ama, Buenos Aires”. A juzgar por las lágrimas en los ojos y el maquillaje del público mientras se retiraba, los fans de Buenos Aires también van a extrañar mucho a Kiss y su cautivador circo rockero.

Algunas de las frases:

“No hablo muy bien en español, pero comprendo sus sentimientos y mi corazón es suyo”.

“Ooohhh, soy kissero, es un sentimiento, no puedo paraaaaar”

“Gracias, gracias, shhhh, shhhh”