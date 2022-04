Reuters.

La oxitocina es un neuroquímico y tiene una función clave en las relaciones sociales, pero es comunmente conocida por ser “la hormona del amor” aunque sus beneficios van mucho más allá de eso.



Clarín publicó un artículo sobre sus beneficios, replicando los resultados de tres universidades de Estados Unidos que querían confirmar si la oxitocina cambia con la edad y cómo influye en los sentimientos y el comportamiento.



El estudio contó con la ayuda de 103 postulantes, de entre 18 y 99 años, a los que se le mostró un video con escenas de sensibilidad social y para analizar sus reacciones les tomaron una muestra de sangre. La revista Frontiers in Behavioral Neuroscience se encargó de publicar los resultados: las personas que liberan mayor cantidad de oxitocina son más generosas, caritativas, y amables con los demás. Además, tienden a estar más satisfechas con sus vidas.

Por otro lado, y según explica la nota firmada por Vanesa López para Clarín, la liberación de oxitocina aumenta con la edad porque “las personas son más bondadosas cuando envejecen”, indica el trabajo.



El doctor Paul Zak, de la Universidad de Claremont, principal autor del estudio, dijo: “Las personas mayores pasan más tiempo como voluntarios y donan una mayor proporción de sus ingresos a organizaciones benéficas. Queríamos ver si había una base neuroquímica para estos comportamientos. Estos hallazgos son consistentes con muchas filosofías religiosas, donde la satisfacción con la vida personal aumenta al ayudar a los demás”.

El doctor Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, le comentó a Clarín: “Se sabe que durante el parto intervienen en las últimas secuencias de contracciones uterinas y relaja el cuello de este órgano. Hoy día se conocen otras funciones interesantes. Por citar algunas: la influencia en las conductas parentales, sociales, sexuales y en la ingesta de alimentos. No voy a ir a una cita amorosa porque la última vez me sentí mal”.



“El máximo estímulo físico que desencadena su liberación son las caricias y el contacto erótico-sexual. También los mimos, el recuerdo de una situación agradable, mirar fotos de seres amados, o disfrutar de un encuentro”, cerró.



Por último, la doctora Gabriela Gallo, comentó: “A medida que envejecemos, es saludable mantener vínculos sexuales y afectivos. Esta hormona es importante para el organismo, ya que tiene efectos no solo sobre el bienestar y placer, sino también porque previene el estrés y aumenta las defensas”.