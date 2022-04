A principios de marzo Pepito Cibrian (73) presentó en sus redes sociales a Nahuel Lodi, su novio de apenas 33 años. Un mes y medio después, redobló la apuesta y en medio de una entrevista con Implacables (El Nueve, sábado y domingo a las 18) anunció el casamiento con su joven pareja, al que conoció a través de la red social Tinder. Inclusive hasta pusieron fecha: el próximo 24 de junio.

“Nos conocimos por Tinder y fue muy loco porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en donde nos contamos cosas nuestras vidas. Fue una conexión instantánea la que tuvimos. A la semana ya nos conocimos personalmente y empezamos planes de vivir juntos y compartir cosas“, comentó Nahuel en su presentación en sociedad.

“Mejor rápido, sobre todo a mi edad”, agregó Pepito entre risas. Además de reconocer que está muy entusiasmado con esta nueva relación, por la que apuesta todo.



¿Quién es Nahuel Lodi?

El joven que enamoró a Pepito Cibrian vivía en Berazategui hasta hace apenas dos meses atrás. Trabajaba como playero en una estación de servicio sobre la autopista Buenos Aires- La Plata. “Cuando me vine a vivir con él decidimos que renunciara a mi trabajo porque con el horario y el franco se me complicaba por la distancia. Ahora soy su asistente y tengo un montón de propuestas laborales”, comentó Nahuel.

“Es realmente un gran compañero. Yo necesitaba y buscaba esto de poder acompañar y que me acompañen. Nahuel tiene dos hijos mellizos divinos (una nena y un nene de 7 años), a quienes pronto conoceré. Tiene una familia en la que me sentí incluido desde el primer momento. Te digo más, nos casamos por culpa del padre“, disparó Cibrian.



“Un día estábamos cenando en casa en PIlar. Entonces le pregunté a su padre Daniel, que es un señor muy serio y muy formal, qué opinaría si algún día Nahuel y yo nos casáramos. Su respuesta fue ‘Si ustedes son felices…’, y la cosa quedó ahí. A las dos semanas estábamos almorzando en casa y él nos preguntó ‘¿Cuándo se casan?´. Entonces yo le dije que él pusiera fecha y nos dijo que sea el 24 de junio. Y así será“, contó Pepito.

Después le preguntaron a Nahuel qué lo había enamorado de su pareja. “Me enamoró desde las charlas que tuvimos. Me atrajo mucho su cabeza, el pensamiento. Todo eso me fue uniendo a él. Nos entendemos muchísimo y tenemos muchas charlas durante largas horas. Antes de dormir estamos dos horas hablando y compartimos y tenemos muchas cosas en común. Creo que esa fue una de las cosas que más nos unió”.

Mientras que Pepito destacó que “En primer lugar desde lo estético, lo primero que me gustó de él fue su sonrisa. Me encantó y me pareció muy franca. Después como tuvimos la oportunidad de vernos la cara a través de las videollamadas, cerró todo. Me enamoró también su compromiso con la vida y con sus hijos. Todo eso me pareció de una hombría y de una actitud sublime”.

“Es como una obsesión que tiene con esos chicos, más allá de que tienen una madre maravillosa. Él es así. Con su familia también es unido y todo eso me pareció fantástico, más allá de todo lo que pueda ser estético y sobre todo aspectos de su cabeza. Discutimos mucho también, aunque en general por tonterías, porque él es muy yo y yo también lo soy”, describió el coreógrafo.

“Hace dos meses que convivimos. Se va dando todo muy rápido y no sé por qué tenemos que esperar. La vida de pronto un día te dice ‘tenés cáncer’ o aparece una pandemia, o la guerra de Ucrania. Mientras uno esté convencido de lo que está haciendo, después la vida te lleva a que eso dure más o menos”, agregó Pepito, en referencia al tiempo que llevan juntos.

Entonces fue Nahuel quien comentó lo que le pasó cuando se conoció la noticia. “Fue muy loco porque desde el primer momento cuando Pepe subió la foto juntos en sus redes no creímos que iba a tener tanta repercusión. Mi familia y mis amigos más íntimos se enteraron recién ahí. Mi mamá algo sabía, pero mi papá, mis tíos y mis hermanos, no”.

“No sé si soy conciente realmente de lo que puede llegar a venir atrás de esto, pero él es muy compañero y me protege mucho. Desde las primeras charlas sentí que él me iba a ayudar a manejar la situación. Uno está preparado siempre, hablen bien o hablen mal”, agregó.

Entonces fue Pepe quien contó lo suyo. “En mi entorno también lo tomaron bien. A lo sumo mucha gente me preguntaba ‘por qué tan apurado’, ‘por qué tan rápido’. Porque a mi me dieron ganas. Nadie me puede pautar cuándo uno tiene que casarse o hacer algo. Lo hace uno cuando lo siente. Los que te quieren, más allá de dar una opinión de buena fe, aunque les parezca rápido o no, te tienen que acompañar porque es tu felicidad”.

Con respecto a cómo imaginan la boda, Pepito contó que “La fiesta será informal, con gente querida. Vendrá un buen número de gente y será con alegría, nada solemne. La haremos en un salón que está al lado de Señor Tango, en Barracas”.

Por su lado, Nahuel se refirió a lo que será la luna de miel: “Ya teníamos un viaje planificado en México, antes del casamiento. Pero tal vez ese viaje sea nuestra luna de miel. O por ahí hacemos otro a otro lugar”, agregó Nahuel.



Acerca de su futuro laboral, el joven manifestó que “Descubrí todo este tema del teatro musical en este poco tiempo que estamos juntos. Lo acompaño a todos los ensayos y me encanta, lo disfruto un montón. Tomo clases de canto y de teatro y Pepe me ayuda mucho“.

“Puede ser mi marido y si yo considerara que tiene condiciones le daría alguna chance en el escenario, pero si creo que no lo tiene, también se lo diría. Soy muy honesto y muy claro con eso y él también. Ojalá sea talentoso, y me gusta que le guste esto y se entrene. Pero no soy tonto y me doy cuenta cuando alguien viene con doble sentido. Por suerte nunca me pasó“, respondió Cibrian, cuando le preguntaron si le daría un papel en su obra.

Nahuel agregó que “Tengo dos hijos y comparto mucho con ellos. Ahora que estoy más cerca puedo verlos más seguido, pero con Pepe compartimos casi todo el día, salvo que él tenga una cena con sus amigos y prefiere ir sólo, o si yo me junto con los míos. Nos respetamos nuestros espacios, aunque compartimos casi todo el día. Actuar y cantar me encanta. Bailar, claramente no es lo mío“.

Sobre cómo se animó a escribirle por las redes, el joven reconoció que “Hace un año empezó nuestra historia por Instagram. Yo lo tenía fichado de antes, le escribí pero él no me dio mucha bola en aquel momento. Me respondió a los dos o tres días pero con un corazón, como muy cortante. Un año después nos cruzamos por Tinder”.

“Hay muchos perfiles falsos y yo no sabía si era él o no. Cuando me conecté dos días después de hacer match tenía un mensaje de Pepe que me pasaba el WhatsApp. Cuando lo agendé me dí cuenta que era verdadero. Al ratito ya hicimos un a videollamada y ahí comenzó todo. Es muy loco pero si miro para atrás siento que lo conozco desde hace muchos años. Y él siente lo mismo porque lo charlamos”, sumó.

“Fue todo como muy rápido en lo sentimental. Yo conocía algunas cosas de él, pero no todas sus obras. Ahora estoy investigando de su carrera y viendo mucho por Teatrix. Algo había visto de él, pero no conocía tanto como ahora”, cerró Nahuel.

