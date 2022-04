El lanzamiento tuvo lugar en el Complejo Ojo de Agua, en simultáneo con otros 8 operativos en el interior de la provincia.

Por tal motivo, el Ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, en comunicación con LV12 Radio Independencia explicó: “Fue un privilegio para Tucumán, que la Ministra Carla Vizzotti venga desde Buenos Aires, acompañada por la representante de la OPS en Argentina, la Doctora Eva Llanes. El hecho que se haya realizado en Tucumán es un privilegio para nosotros”.

“Esto de la semana de vacunación de las Américas se generó a partir de la disminución de la vacunación en muchas partes del mundo, que generaban brotes epidémicos de enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas, y en algunos países dejaron de vacunar ya que las personas dejan de darle importancia a esta herramienta de salud y de pronto se genera esta iniciativa”, agregó.

image.png Semana de Vacunación de las Américas: “es un privilegio para nosotros”.

Por otro lado, reconoció que el inicio se dio en Tucumán y que luego la ministra Vizzotti estará por varias provincias de la Argentina conduciendo esto. “Recordemos que siempre nos tenemos que vacunar, no solamente contra el Covid-19 sino también de otras enfermedades, estamos hablando del HPV que previene en las mujeres y en los varones enfermedades oncológicas, enfermedades como la hepatitis, el sarampión, acá la cuestión es no solamente gripe, no solamente Covid-19, por supuesto estas dos vacunas son muy importantes en este momento pero todas las demás también”.

Además, reconoció que se pueden colocar las vacunas en forma simultanea y que además están viendo que habrá una gran convocatorio ya que aún hay muchas personas que no se colocaron el primer refuerzo de Covid-19. “A pesar de que haya pocos casos, el virus está circulando y estamos yendo hacia el invierno, seguramente vamos a tener más casos y es muy importante que todas las personas tengan colocado el primero y segundo refuerzo”.

Por lo tanto, explicó que si una persona se acerca al nodo de vacunación y solicita colocarse el primer o segundo refuerzo, simultáneamente puede colocarse la vacuna antigripal si corresponde, si tiene más de 65 años o tiene alguna enfermedad de base. También se puede poner la doble viral contra el sarampión y la rubéola. Además, eventualmente en algunos centros tienen todas las vacunas por ejemplo, antitetánica, o para la hepatitis.

Por último, reconoció que al menos un 30% de la población de más de tres años aún no se puso el primer refuerzo. Hay un 60% en personas mayores de 65 años ya con el primer refuerzo. Con un resultado de laboratorio, hubo 150 mil personas las que se contagiaron de Covid-19 en enero y febrero. “A estas personas ya les pasó los tres meses y están en condiciones de vacunarse ahora”.