A medida que pasa el tiempo, los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul toman más fuerza. Y en los últimos días, la cantante y el futbolista dieron indicios de que, más temprano que tarde, confirmarán su relación. ¿Qué pasó? Quedó en evidencia que pasaron juntos un fin de semana en Ibiza.



Si bien no compartieron fotos juntos, la artista -que hace varios días se instaló en Europa para dar una serie de conciertos- subió imágenes en su cuenta de Instagram en la que se la ve disfrutando unos días de descanso en la isla. Mientras que el jugador de Atlético Madrid se metió en una polémica de su club en Twitter y como tenía la ubicación activada, se supo que también estaba allí. Rápidamente, borró el mensaje y volvió a subirlo sin el detalle de dónde se encontraba, pero los internautas capturaron el tuit original y rápidamente se viralizó.



Como si esto fuera poco, Tini subió a su perfil un video de una de sus últimas presentaciones y se mostró ansiosa por reencontrarse con su público argentino. “Este show fue tan mágico. Les dejo el link en mi bio para que puedan verlo completo. Ya cada vez falta menos para vernos el hipódromo. El show que estamos armando prometo que nunca lo van a olvidar”, manifestó la joven de 25 años y el futbolista le dejó en los comentarios un emoji de corazón blanco.

Para colmo, en medio de estas versiones, Camila Homs -expareja del jugador de la Selección Argentina y madre de sus hijos Francesca y Bautista- dejó un llamativo mensaje en las redes sociales. La modelo mendocina le propuso a sus seguidores que le hicieran preguntas y cuando quisieron saber si estaba a favor de Wanda Nara o de la China Suárez en el “Wandagate”, disparó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”.



Lo cierto es que, según lo que trascendió, uno de los motivos por los que Tini y Rodrigo todavía no hicieron público su noviazgo es que no quieren que la artista sea señalada como una “tercera en discordia”, a pesar de que empezaron a salir cuando él ya estaba separado. Por lo pronto, están disfrutando de su reencuentro, ya que debido a la salud de Alejandro Stoessel, la intérprete de Miénteme pasó mucho tiempo en Buenos Aires para acompañar a su papá.