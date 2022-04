El sábado pasado, Valeria Lynch estuvo presente en “PH Podemos hablar”, el programa de Andy Kuznetzoff en Telefe, donde contó que continúa el conflicto con su ex, Cau Bornes, y además habló de la relación que tiene con Thais, quien es hija de su ex y con quien mantiene una relación como de madre e hija.

Hoy, en #Intrusos, se había pautado una entrevista para que el cantante pudiera hacer su descargo y dar su versión de los hechos, pero previo a esto, llegó una medida cautelar al programa que hizo que el móvil fuera diferente. No obstante, el músico pudo hablar de algunas cuestiones.













En primer término, Bornes manifestó: “estoy muy triste con todo esto porque yo no recibí ningún bozal legal, nunca hablé nada de ella porque me parece que, como dicen acá en Argentina ‘hay que tener código’. Y código, para mí, es de mafia. Yo tengo ética”.

Durante la charla, contó sobre sus trabajos en nuestro país, y manifestó: “siempre hice mi carrera con muy bajo perfil. Sin ser músico de la señora, sin ser cantante, sin ser coro, sin ser nada. Me parecía ‘de hombre’ poder trabajar solo con mi música, que es mucho más difícil, obviamente”.

Respecto de la situación, manifestó: “es la primera vez en mi vida que soy tratado de esta manera. Me siento muy humillado y muy disminuido porque nunca pasé por esto”. Y agregó: “no me parece ético por parte de un hombre salir a hablar en televisión de una mujer que estuvo 14 años a tu lado”.

También habló de su hija: “desde los 5 años perdió a su madre, Tamara Castro. Obviamente, al estar (Valeria) casada conmigo, la ama y la quiere. Y ahora (Valeria) la invita a irse de la casa. Yo le dije varias veces (a Thais) que venga a vivir conmigo”. Y aclaró: “también tiene mucho amor por la señora. Se llevan bien”.

Respecto a su actualidad, Cau Bornes contó que durante la pandemia trabajó de muralista con la artista plástica Marga “Panic” Rodríguez. Que también tenía algunos ahorros guardados y que los gastó. Y contó: “estoy pagando la universidad de Thais, y sus cosas, y pintando muros. Hice algunos viajes por el interior, y en enero fui a cantar a Carlos Paz. Tengo un socio, con quien tenemos un estudio de grabación en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos esperando que mejore aún más la situación, que ya está bastante bien”.

Respecto a las declaraciones en PH, el músico dijo: “estoy triste, porque ponen un bozal para algunas cosas en un canal, y en otro van y hablan cosas dos señoritas que no conozco”. Y agregó: “no es mi cultura ir a un canal a hablar de otra persona. Ni hombre, ni mujer”.

Al ser consultado si le habían sorprendido las palabras de Valeria en PH, Cau Bornes respondió: “estaba cantando en un casamiento, y cuando terminé, un amigo me mostró. Cuando ví eso, me dio la tristeza del payaso. Me senté en el camarín y no empecé a llorar, pero tenía un nudo, como tengo todavía, en la garganta, de tanta impotencia que no puedo hablar. Es muy injusto”.

Sobre la crianza de su hija, Cau Bornes aclaró que “fue entre los dos. Nunca fui un padre abandónico. Su abuela siempre quiso que la dejara en Brandsen, porque es hija de Tamara Castro, y yo dije que no, que la iba a llevar conmigo porque es mi única hija”. Y agregó: “la verdad, después, descubrí cuentas de Valeria en Uruguay, cosas que yo no sabía. Y me parece que la ética de hombre tiene que ser correcta. Y no es ético hablar de una mujer, de detalles de la vida en televisión”.

Cau Bornes también fue consultado por la relación que tiene con su hija, y si tienen contacto: “¡Obvio! ¡Claro que sí!” respondió enérgicamente. Y contó: “viajamos la semana pasada a Brasil. Y ella me dijo ‘papá, quiero vivir con vos porque mamá quiere vivir con su pareja’. Y yo hace rato ya que le digo que venga a vivir conmigo”.

Por último, el músico opinó: “me parece que la Justicia es correcta. La televisión no es Justicia. No son Jueces. La opinión pública no puede juzgar públicamente. La única definición es la de un Juez. Sino, para qué está un Magistrado?”. Y agregó: “Thais no eligió vivir con ella. Thais desde chica me dijo si un día pasaba que yo me separaba, ‘yo me quedo a vivir con mamá, porque no tengo otra madre’. Y normalmente, cuando dos padres se separan, los chicos quedan en la casa materna. Y yo la invité a mi casa para que venga, pero está re cómoda. Pero no es que eligió”.