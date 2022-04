¿Cuántas veces nos pasa que no le contamos a nadie si tenemos algún síntoma que nos avergüenza? Y tanto así, que ni siquiera vamos al médico para ver qué enfermedad puede ser.

Esto es lo que le ocurrió a una joven 21 años a la que le diagnosticaron una enfermedad crónica luego de años de haber enfrentado el dolor sin haberlo podido conversar con su gente más cercana.

La historia de Megan

Megan McNeill, que tiene 21 años y vive en Lisburn, Irlanda, desde hace más de cuatro años convive con un síntoma: pierde sangre al ir al baño. Y, debido a las características de este problema, ni siquiera se animó a contárselo a su familia.



En un principio, Megan ni siquiera se animaba a contarle a su familia sobre su problema. Foto: Megan McNeill

Sin embargo, antes de un viaje, descubrieron rastros en el inodoro y ella se los tuvo que contar. “Cuando tenía 17 años, iba a Nueva York y mi madre había encontrado sangre en el inodoro, así que tuve que decirle lo que estaba pasando”, le contó a Belfast Live.

Fue en ese momento cuando comenzó a buscar una solución y hoy relató cómo fue el camino hasta descubrir qué era lo que tenía y cómo podía resolverlo.

Sobre lo que hizo dijo: “Mi madre me consiguió una cita con el médico de cabecera para cuando volviéramos y me enviaron a hacer una prueba endoscópica”, relató.

Y agregó: “Primero me diagnosticaron proctitis con solo unos pocos centímetros de inflamación en el intestino y me mandaron a mi casa con medicación antiinflamatoria“.

Pero su problema continuó. Durante los tres meses siguientes empeoró cada vez más, sangraba de manera incontrolada y, a veces, iba al baño hasta 15 o 20 veces en una hora. Su vida era un infierno.

“Estaba exhausta por estar despierta en el baño toda la noche, hubo momentos en que ni siquiera salía del baño, a veces me destrozaba el alma. Tenía mucha fatiga y dormía donde podía, mi boca estaba llena de úlceras y tenía un dolor constante“.

Además, Megan sufrió una drástica pérdida de peso, por lo que volvió a consultar al médico.

“Yo era piel y hueso, él me miró y me dijo que fuera a urgencias de inmediato, me llevaron directamente y comencé con una vía intravenosa, pero seguía empeorando progresivamente”, sostuvo en diálogo con el medio.



Después de mucho luchar, finalmente consiguió tener su diagnóstico. Foto: Megan McNeill

En un principio, los profesionales pensaron que era su apéndice, así que la trasladaron a un hospital para operarla. “Cuando llegué, rápidamente se dieron cuenta de que no era eso, estaba en urgencias desmayándome por el dolor, mi presión arterial estaba cayendo en picado y no podía quedarme parada para poder llegar al baño”, sumó.

Finalmente, llegó la solución

Por suerte, al día siguiente le diagnosticaron colitis ulcerosa y comenzó a tomar un medicamento biológico intravenoso que iba a necesitar cada 6 a 8 semanas junto con una dosis alta de esteroides.

“Todo este proceso le tomó alrededor de cuatro meses para ser diagnosticado desde la primera cita, fue mucho más rápido que en otros casos, pero terminé en el hospital durante un mes mientras intentaban controlar mis síntomas“, describió.

Durante el año siguiente, Megan entró y salió del hospital cada pocos meses con brotes graves de su condición. Incluso, fue sometida a una cirugía de urgencia de la que salió con una bolsa de colostomía y una gran conmoción.

“Me iba a morir si no me hacía esa cirugía y mi médico me dijo que probablemente tendría que hacerme más operaciones en los próximos cinco años”, contó.

De esa manera, le estaban dando la oportunidad de reconstruir su cuerpo y permitirle tener hijos, algo que la próxima cirugía iba a reducir y sus posibilidades de poder concebir y tener un embarazo serían de un 50%.

“La gente piensa que esta enfermedad afecta solo a su intestino, pero es mucho más que eso”, admitió la joven al tiempo que aseguró que fue un desafío mental salir de una cirugía tan importante con algo que le cambió la vida.



Hoy, Megan desfile para importantes marcas. Foto: Megan McNeill

Ahora, después de los obstáculos que enfrentó y continúa enfrentando, la joven está defendiendo a otros que pueden encontrarse en situaciones similares relatando su experiencia en las redes. Además, ha modelado para reconocidas marcas.

“Mi cuerpo me quitó tanto y me traicionó durante tantos años que ahora estoy lista para recuperarlo y mostrar exactamente por lo que tanto yo como miles de personas estamos pasando”, concluyó.