Foto: EFE

Novak Djokovic, el número 1 del ranking ATP, atraviesa un 2022 para el olvido: todo comenzó con la ausencia en el Abierto de Australia, su Grand Slam favorito, por no estar vacunado contra el coronavirus.



Luego de la novela judicial que protagonizó contra las autoridades del país australiano, el serbio estuvo ausente en el circuito hasta el ATP de Dubai, donde perdió con Jiry Vesely en los cuartos de final y el ruso Daniil Medvedev le arrebató el liderazgo en el ranking.



Pese a que pudo recuperar rápidamente su lugar como número 1 del mundo, Djokovic mostró una pobre imagen en el ATP de Montecarlo, en el que perdió en su debut contra el español Davidovich Fokina. Luego de caer por 6-1 en el tercer set, Nole contó que se sintió extremadamente cansado en el final del partido.



La semana pasada disputó el ATP de Belgrado, donde juega completamente de local y además es el organizador del torneo. En lo que fue un camino lleno de obstáculos que le resultaron más complicados de lo esperado, el serbio consiguió meterse en la final. En el partido decisivo perdió por 6-2, 6(4)-7 y 6-0 contra el ruso Rublev y luego de la caída encendió las alarmas: allí reveló que padece una enfermedad desde antes de su participación en Montecarlo.



“No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”, comenzó, y agregó: “Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. Pero el juego de 5-4 fue largo y entonces comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”.



“Supongo que el tiempo de recuperación está tardando un poco más de lo que esperaba”, continuó Djokovic, que tendrá esta semana de descanso previo a su participación en los Masters 1000 de Madrid y Roma, en la antesala del que es el gran objetivo del serbio en la gira europea de polvo de ladrillo: Roland Garros.



Será cuestión de tiempo para ver cómo avanza la recuperación de Djokovic, que quiere levantar por tercera ocasión la Copa de los Mosqueteros y alcanzar los 21 Grand Slams ganados por Rafael Nadal.