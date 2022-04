El peso de la decisión de Rusia de invadir a Ucrania se ha convertido en un genocidio impensable para el siglo XXI. Todos los países democráticos han reaccionado mancomunadamente para denunciar y evitar que la locura enajenada de Vladimir Putin precipite al planeta en una guerra nuclear que lo destruya. Gracias a las redes sociales y la comunicación universal en el ciberespacio, el mundo está alerta e informado de lo que sucede en Ucrania, bajo el bombardeo ruso, y los países vecinos como Suecia y Finlandia, amenazados por el presidente ruso.

No hay leyes terrenas que amparen invasiones bajo cualquier pretexto a países vecinos o cercanos pues el daño ocasionado no se soluciona con una carta de paz. El protocolo no resucita los miles de muertos ni reconstruye las ciudades, no calma el dolor del desarraigo de millones de refugiados ni la angustia e impotencia de los países receptores de los que huyen de la muerte y a quienes a veces no podrán alimentar ni darles abrigo.

¿Por qué Argentina no ha salido públicamente a condenar a Rusia por su atropello y declarar al mundo que nuestra tierra generosa que fue de paz y futuro para los inmigrantes del siglo pasado, nuestros bisabuelos y abuelos, les abre las puertas a los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran encontrar refugio en esta patria?

¿Por qué el papa Francisco en sus homilías no hace referencia al país invasor Rusia, y a la maquiavélica maniobra de Putin que puede precipitar al mundo al Holocausto, y prefiere referirse a las guerras sin identificar a esta última? ¿Por qué no se abren las puertas del Vaticano para albergar a los sufrientes? Acaso el Evangelio no dice “dad de comer al hambriento, de beber al sediento y abrigo a quien no lo tiene?

¿Por qué Cristina Kirchner siempre manifestó simpatía por el Kremlin o se sintió quizás protagonista de una novela rusa cuando en uno de sus viajes Putin la coronó con un gorro de marta cibelina?

¿Serán estas las decisiones por los pesos que mantienen en vilo la seguridad de las naciones, y la vida y tranquilidad de sus habitantes?

Graciela Bauducco

[email protected]

OTRAS CARTAS

El tránsito, cada vez más intolerante y peligroso

Me llama la atención la intolerancia que hay en la actualidad en el manejo. En varias oportunidades he frenado con balizas para dejar cruzar la calle a mamas con hijos o adultos mayores, y los autos pasan por el costado y casi los atropellan. ¿A dónde van con tanta prisa? Ni hablar de la puteada que ya es un idioma habitual en el tránsito.

¿A dónde corremos? Veo conductores que pasan en rojo y si estás cruzando por la senda peatonal aceleran para que te apures por más que tengas derecho a pasar. Y me detengo exclusivamente en las motociclistas que con sus maniobras súper riesgosas juegan con la muerte cabeza a cabeza. Y los colectiveros que no frenan en las paradas a la gente que está muy agotada de un día largo de trabajo o estudio, y como están atrasados te juegan a los toreros para esquivarte y no alzarte.

Entonces me remoto a una frase que ojalá se lo graben los que nombré: “Más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto”.

Verónica Ciolli Ceccato

​[email protected]

VAR: el nuevo rewind que adormece los partidos

Vos que sos futbolero debés de pensar lo mismo que yo. La alegría del gol, el abrazo compartido, con amigos o desconocidos, las cuerdas vocales que explotaban, ahora con el VAR se perdió, se devaluó todo, casi como nuestra moneda. Ya no hay disfrute porque un gol no puede gritarse dos veces y en el primer grito, hasta tenés miedo de quedar en ridículo.

Para qué alegrarte y dejar que estalle tu corazón si después el tecnicismo te mete un Valium, pone la reversa, quedás en orsay y estamos como cuando vinimos de España. Y menos mal que Diego metió la Mano de Dios antes…

¿Sabés qué? Prefiero el error, putear al referí, el penal que no fue y el que se comió, porque eso nos daba argumento para la cargada o el descargo en la oficina. Los partidos hoy tienen rewind, una tecla maldita que los adormece.

Omar Antonio Achear

​[email protected]

Más voces sobre la marcha del campo en la Ciudad

Alberto Fernández dijo durante la campaña: “Y si ven que me equivoco salgan a la calle y háganmelo saber”. Y hoy como Presidente dice, desde boca de terceros afines: “Salen los del campo a la calle apoyados por la oposición para desestabilizar”.

No, señor Presidente, le estamos diciendo que va por el camino equivocado. Que nos lleva a un futuro incierto porque sus discursos y comentarios son inciertos, y no llevan tranquilidad.

Lic. Abel Osvaldo Nuccio

​[email protected]

Las movilizaciones realizadas el sábado en Plaza de Mayo reflejan que ya nuestro pueblo se está hartando. Harto de un gobierno que mira hacia otro lado, harto de un gobierno que tiene otras preocupaciones; por ejemplo, salvarse a sí mismos. Muchas banderas celestes y blancas se han visto, una vez más los argentinos nos aferramos a ella. Los argentinos queremos futuro, queremos una mejor educación para nuestros hijos. Queremos que se respete la Constitución, que no la atropellen. Los argentinos queremos un país con libertad.

Oriana Palacios

​[email protected]

Marché a Plaza de Mayo harta ya de estar harta de esta locura en la que estamos inmersos, y porque no podemos seguir permitiendo tanta impunidad y atropello. Marché porque como digo siempre no se queje si no se queja… Me cansé de la Sra. Justicia. Me cansé de la terrible inflación, los impuestazos, de las jubilaciones paupérrimas, sin educación ni trabajo ni salud. Y cada vez más pobreza, ni hablar de la inseguridad. Marché por la impunidad y el enriquecimiento de la noche a la mañana de funcionarios y sindicalistas. Marché indignada por las fiestas de este Gobierno mientras estábamos encerrados y miles no podían acompañar a sus muertos por el Covid.

Marché por mis hijos y mis nietos que puedan algún día ver a esta bendita Argentina nuevamente de pie. Cómo no se van a ir nuestros hijos a buscar nuevos horizontes como lo hicieron tantas familias que llegaron a la Argentina, que alguna vez fue tan próspera, con educación, con valores, con trabajo, con salud…

Marché para seguir teniendo esperanza en un país mejor, con funcionarios y dirigentes más aptos, más idóneos y honestos.

La lista es demasiado larga, tristemente, pero marché porque no quiero bajar los brazos. No podemos permitirnos bajar los brazos ni quedarnos quietos.

Marché porque… sí lloro por ti Argentina.

Diana von Bernard

​[email protected]