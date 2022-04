Esta mañana, en su programa en Radio Mitre, el conductor habló sobre esto y al respecto manifestó: “es increíble lo que pasa con estas cosas. Porque uno se casa, hace una fiesta, y después empieza toda la discusión de a quién invitaste, a quien no invitaste, no se qué, y porqué fue Macri, y porqué no fue Burlando, y no se qué. Y uno tiene que estar explicando las razones”. Y agregó: “para ser sincero, me importa reverendamente un pomo lo que opinen respecto a la gente que yo invité. Yo invito a quien tengo ganas. Es mi fiesta. No me rompan las pe***”.

“Hubo toda una historia ayer, en algunos programas de espectáculos, respecto de porqué no había ido Burlando, que era ‘tan amigo’ de mi mujer”. Al respecto manifestó: “yo quería contar un par de cosas, que me constan, para dejarlo aclarado y no volver a hablar sobre el punto. Hace un año. Un año que Elba no se habla con Burlando. Un año. O sea que, evidentemente, tan amigos no eran. ¿Cuándo volvió a hablar Burlando con ella? A través de un mensaje anoche. Porque estaba saliendo el tema al aire. O sea que, no había tanto interés personal”.













Jorge Lanata también afirmó que Elba “nunca estuvo en la casa de Burlando en una fiesta familiar, ni en el campo de Burlando en alguna cosa privada. La única vez que fue, fue por una causa que ellos están tramitando en Las Flores y es ahí mismo donde queda el campo de Burlando. Pero más allá de eso hubo una decisión que ella tomó que fue separarse de Burlando. Y como es una persona tan educada, y no quiso decirlo en su momento, finalmente las cosas se terminan diciendo porque es así como es la vida. Ella se va del estudio de Burlando porque no le pagaban. Y tenían un acuerdo porcentual respecto de la división en las causas que Burlando nunca respetaba. Y ella finalmente nunca sabía cuánto cobraba Burlando por izquierda, por derecha o por centro. Y a ella a veces no le tocaba nada, a veces le tocaba menos de un 5 por ciento, cuando en verdad debería haberle tocado un 40 por ciento que era el acuerdo”.

En su descargo en Radio Mitre, el conductor continuó contando que “ella comentaba ayer que esto sucedió a partir de nuestra relación. No sabe si hay o no un vínculo entre ambas cosas, lo que sí hay es un vínculo cronológico. Empezó, justamente, a partir de eso”.

Por último, respecto a la consulta de Ángel de Brito ayer en #LAM, de si había incidido en la decisión de ella de abrir su propio estudio, Lanata manifestó: “en un punto, sí. Yo lo que creo es que ella lo blanqueaba a Burlando. Y si encima de blanquearlo no le garpaban, bueno, era como demasiado”. Y también contó que las causas que le daban a Elbita en el estudio eran “las que se llaman ‘causas probono’. ¿Cuáles son? Las de los artistas”.