En el programa de anoche se enfrentaron en el Duelo de la H, Pato Galván y Walter Queijero para definir quién debía abandonar el reality.

Pato Galván es el nuevo eliminado ya que perdió en la batalla de la H frente a su amigo y colega Walter Queijero, de esta manera se transforma en el nuevo eliminado del Hotel.













Pampita: “Dos profesionales, dos amigos que la vida los vuelve a encontrar”.

Chino Leunis: “¿Cómo te gustaría que te recuerden?”.

Pato Galván:

“A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí con algunos me gustaría verlos cuando salga”.

“Bueno, con Alex ya dijimos, empieza en City Bell y no sé dónde termina, porque vivimos cerca”.

“A Imanol le agradezco a la vida que lo haya puesto acá porque me ayudó a superar uno de los grandes traumas que tuve en mi laburo, en mi carrera, yo sufrí mucho algo que no hace falta que te lo cuente Chino, porque Imanol sabe, porque lo hablamos, y a mí poder hablar eso con él me ayudó un montón”.

“Con Majo la voy a invitar a colarnos a algún canal de televisión como hacía cuando era chiquita para ir a ver a Xuxa”.

“Con Silvina seguro que nos vamos a encontrar. Te deseo Silvi que escribas la crónica de cómo las cosas que te dicen que son crónicas pueden no serlo”.

“Bueno, Sabri seguro que la voy a ver afuera y si no la veo la voy a ir a buscar. A Melody la adoro, hasta verla de lejos, escucharla hablar me hacía sentir más cerca de mis hijas”.

“Martín me compró el día que me dijo que le hacía acordar al padre. Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, esperaba conocer al Maxi del que se enamoró Sabrina, igual ojalá nos veamos afuera”, cerró Pato, a quien Lissa Vera le pidió, a modo de resumen del grupo, que “no se canse de ser bueno”.