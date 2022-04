Kiss estuvo en Argentina y 40 mil personas vibraron bajo su música y recital en el Campo Argentino de Polo. Los músicos se comportaron como siempre, intactos arriba y afuera del escenario. Siguen vigentes y no perdieron la oportunidad de hacer contacto con su publico de nuestro país. Pero hubo una modelo-cantante que cautivo al bajista

Se llama Estefanía Holman. Es cantante internacional y modelo. Y muchos testigos aseguran que tuvieron un encuentro que dejo al músico flasheado. ¨No la deja de mirar. Y ella se mostraba muy sensual¨ – me contó un testigo de esa noche. Todo se desarrollo en el hotel donde se hospedaban.













¨El estuvo todo el tiempo preguntando quién era y se puso como loco cuando le contaron que era cantante y de tango¨ – me relató un testigo del momento. ¨Esto le dio pie a querer conocerla porque ama nuestra música y no podía creer que una mujer tan linda fuera amante de ese genero¨. Ella le cantó ¨Garganta con arena¨ y parecía que el corazón se le salía del cuerpo, me describieron

Hubo un objeto que llamo la atención de todos. Ella estaba con una valija y esto provocó el rumor que estaba pasando el fin de semana con el músico y que en realidad se conocían desde antes

En la cuenta de Estefanía podes ver mucho material donde ella no oculta su espectacular cuerpo y hace gala de ser una mujer sensual y artista

Para la argentina fue un momento único, es fans de la banda pero tenia miedo que se la vinculen con algo más. Le escribí pero por ahora no obtuve repuesta y allegados a ella cuentan que en realidad se conocen desde hace tiempo y este fue un encuentro programado que no debía llamar la atención. Pero es difícil que ella no encienda la alarma

Habrá mas encuentros? La banda siguió su gira y ella tiene compromisos laborales que fue contando en sus historias de Instagram pero no dejo de subir la foto que es envidia de todos los fans de Kiss

El comentario que ella realiza en el posteo es muy sugestivo: Amore mío gracias x todo love you❤️

Cabe aclarar que Estefanía fue la única mujer a la que accedió a una foto sin barbijo con el legendario bajista y fundador de Kiss