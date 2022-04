La Argentina y el FMI acordaron un programa de Facilidades Extendidas. Su extensión es por 30 meses. El Gobierno accedió a un préstamo por US$ 45.000 millones que serán girados a lo largo de 2022, 2023 y 2024 para pagar los vencimientos de deuda del programa stand by acordado en 2018 (el FMI no refinancia deudas ni modifica el cronograma de vencimientos).

Los desembolsos serán mayores a los pagos que habrá que afrontar con lo cual el FMIproverá al país un financiamiento neto de unos US$ 4.333 millones mayormente adelantado este año. El interés que pagará el país será 4% anual. Argentina deberá repagar la deuda entre 2026 y 2034.

Los economistas del organismo llevarán a cabo una revisión del programa acordado. Si se cumplen las metas, el Directorio aprobarán los desembolsos. Son 10 revisiones en total.

Las metas clave que el país debe cumplir para acceder al dinero se llaman de desempeño y las tres importantes son: fiscal (déficit primario), monetaria (financiamiento monetario al Tesoro) y reservas (acumulación de reservas en el Banco Central).

Los tres objetivos fueron definidos en pesos y dólares. Para el primer trimestre los valores fijados son: – déficit fiscal: $ 222.300 millones.

– reservas: US$ 1.200 millones.

– asistencia monetaria al Tesoro: $ 236.800 millones.

Estos números que figura en el programa son el producto de cálculos en base al comportamiento esperado de variables como la inflación, el dólar y el crecimiento. Si estos parámetros cambian, entonces los números nominales se modifican. A esto se llama ‘recalibramiento’ y es lo que conversarán el equipo económico y el staff. Va un ejemplo. Si la inflación es mayor a la esperada, el Tesoro recaudará más y entonces los ingresos serán mayores y el déficit fiscal podría bajar más al esperado. Si el dólar sube más de lo proyectado los gastos en energía serán superiores y entonces el déficit podría ser más alto al calculado. Lo mismo pasa con el crecimiento.

Las variables inflación, dólar y crecimiento son claves entonces a la hora de calcular cuántos millones de pesos (o dólares) será el déficit fiscal, la asistencia monetaria al Tesoro y las reservas acumuladas del Banco Central para cumplir las metas. Si cambia alguna de las primeras tres variables, podrían modificarse las metas nominales.

Los economistas del Ministerio de Economía y del Fondo Monetario elaboraron el modelo con un supuesto de inflación de 48% (en realidad un rango entre 38% y 48%). El FMIya ha dado a entender que esa cifra será revisada (los privados empiezan a hablar de una inflación por arriba de 60% para este año e incluso de 65%).

Por otro lado, tanto el FMIcomo el Ministerio de Economía han dicho públicamente que las metas no se modificarán.

¿Qué quieren decir?

Que los objetivos en términos de porcentaje del PBI(déficit fiscal y financiamiento monetario) no se alteran. Cambian los números nominales (déficit, etc) pero como también lo hace el PBI, las proporciones deben mantenerse inalterados. Así lo firmó Martín Guzmán. Sólo puede haber modificaciones de estas metas en términos del PBI si el Directorio Ejecutivo accede a ello.

El programa entre Argentina y el FMIestablece un rojo primario de 2,5% del PBI para este año. Y el financiamiento monetario no puede ser más que 1% del PBI. La acumulación de reservas en cambio están pautadas en dólares.

Las conversaciones entre el país y el staff continuarán.