“No hay que descuidar la gestión de la Ciudad. Nuestro valor central está ahí, y hasta el último día de mandato tenemos que mantenerlo alto. No podemos desacelerar”, es la frase de cabecera que Horacio Rodríguez Larreta transmite al equipo de trabajo que diseña su proyecto presidencial hacia 2023.



Así lo detalla un artículo de Bernardo Vázquez para Clarín donde además se detalla que un estudio reciente que surgió de un focus muestra que en las provincias se identifica a la Ciudad como “Disney”, si se compara las problemáticas porteñas con las que se viven en el resto del país.



Asimismo destaca que ningún funcionario porteño, ni en off ni en on, va a reconocer que la figura de Martín Lousteau los pone en situación de alerta frente a un fin de mandato de Larreta que obliga a pensar candidaturas para encarar la sucesión.



Al senador nacional de Evolución se lo respeta por su calidad dirigencial, destaca el análisis de Vázquez, aunque saben que no hay margen para pensar en que sea él quien continúe a nivel porteño el legado PRO que inició en 2007 Mauricio Macri. “Horacio no le va a dejar la Ciudad a Martín”, reafirman cerca de Larreta según consigna Clarín y añade que jamás lo evaluó aunque otros no piensan tan así.



La lista de la interna dentro de Juntos por el Cambio va quedando cada vez más corta, y hoy se perfilan sólo dos candidatos, indica el artículo.



Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño tras dejar la intendencia de Vicente López en diciembre, parece número puesto para buena parte del PRO. “En una Ciudad donde se valora la gestión del PRO en estos años, Jorge es una continuidad natural. Es el referente central de un municipio bonaerense vecino, que es casi una extensión porteña, mide bien y su figura representa una garantía para el establishment de que se va a mantener esa línea de trabajo”, aseguraron a ese medio desde el entorno del funcionario.



Hay un punto en el que Jorge Macri se mantiene haciendo equilibrio en una cuerda bien delgada y tiene que ver con respaldar definitivamente una candidatura nacional de Rodríguez Larreta cuando Mauricio, su primo y ex presidente, parece bien lejano a bajarse de esa disputa hacia la Rosada. Por eso, cuando habla de potenciales estrategias, nunca descarta esos dos escenarios, ya sea con Macri o Larreta liderando el proyecto nacional.



Por otra parte, el otro apellido que siempre rebotó y que empezó a retomar fuerzas en los últimos días es el de Fernán Quirós, quien se convirtió durante la pandemia en una especie de médico personal de cada uno de los porteños.



“Lo amo, nos ha cuidado como nadie ese médico”, dijo Elisa Carrió en una entrevista con Clarín. “Es un interrogante qué va a pasar con Fernán. Va a depender mucho de él, pero claramente es un potencial candidato”, plantean fuentes porteñas, según el mismo medio.



“Fernán puede ser un excelente compañero de fórmula de Jorge, o un ministro de primera línea de Horacio si llega a la presidencia, pero no se lo ve con una proyección para liderar la Ciudad”, dicen desde el entorno de Jorge Macri.



El tercer nombre en la carrera es el de María Eugenia Vidal, que se impuso en las últimas elecciones como diputada, pero con un margen más bajo del que se esperaba. Eso relega a la ex gobernadora, que tampoco elige encuadrarse en una candidatura porteña. Fuente: Bernardo Vázquez para Clarín.