Jorge Lanata salió a defender a su flamante esposa Elba Marcovecchio en su enfrentamiento con Fernando Burlando, el abogado en cuyo estudio trabajó durante años y terminó renunciando porque, según ella misma denunció, “no me pagaba”. El periodista habló en LAM (América, a las 20) y fue terminante: “Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión”, declaró.

Apenas dos días después de haberse casado con Lanata, Marcovecchio salió a responder indignada a los dichos de Barby Franco, novia de Burlando, quien se quejó en Intrusos (Amércia, a las 13) de que después de haber trabajado largo tiempo en el estudio de su pareja, Elba no los hubiera invitado al casamiento. “¿Se agrandó Chacarita?”, ironizó la modelo.

Además, Elba se mostró molesta con Mariana Brey, quien en Socios del Espectáculo (El Trece, a las 11), la calificó de “desagradecida” con Burlando y sostuvo que la abogada había abandonado su trabajo durante tres meses.



Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, en diálogo con Ángel De Brito. Captura TV.

Mientras Elba Marcovecchio daba un móvil a LAM desde el departamento de su marido Jorge Lanata, él estaba a su lado, y De Brito quiso saber si podía hacerle algunas preguntas. Sin dudar un minuto, el periodista aceptó.

“Yo estoy tan enojado como Elba”, sentenció Lanata. Y agregó: “Es mi mujer y la tengo que defender, acá y en cualquier lugar”. “¡Esto de decirle desagradecida y que no laburó!”, se escandalizó.

“Yo sé perfectamente que no le garparon. Lo sé -subrayó el conductor de PPT-. Y lo sufrí con ella día a día”.

A continuación, Jorge Lanata planteó: “Yo laburo, entre otras cosas, cuando algo me parece injusto. Y trato de hacerlo público para que se repare. Entonces, ¿cómo no me voy a comprometer en una cosa así?”. “Si atacan a Bárbara (su hija mayor), a Lola (su hija menor, a Valentino (hijo de Elba), a Allegra (hijo de Elba) o a ella, yo voy a salir a defenderlos”, aseguró.

“Elba sabe 10 veces más que Burlando”

“¿Vos le recomendaste a Elba que se abra sola su estudio y que deje el de Burlando?”, le preguntó De Brito a Lanata.

La respuesta de Jorge fue lapidaria: “Para ser sincero, a mí Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión“, dijo. Y fue por más: “Yo no contrataría a un abogado que va al ‘Bailando’ o que hace esas cosas. Me parece una persona más preocupada por ser famosa que por ser bueno (en su profesión)”.

Dicho eso, Lanata, opinó: “Me parece que Elba, de alguna manera, blanqueaba a Burlando. De hecho, desde el punto de vista jurídico, ella sabe 10 veces más. Ella fue autora de un montón de demandas que el otro firmaba“.

En cuanto al consejo de que renunciara al estudio de Burlando y abriera el propio, Jorge señaló que Elba tenía 44 años cuando ellos empezaron a salir. “Entonces, uno empieza a pensar ‘Y bueno, hermano, si no te abrís ahora, no te abrís nunca. Vas a tener 50 y vas a seguir laburando ahí. Y encima, pro bono, con tipos de la farándula que no te garpan. ¡Un delirio!'”.

“Yo le aconsejé sobre eso, pero también las amigas muy cercanas a ella le dijeron lo mismo”, siguió diciendo Lanata. Y comentó: “Elba es tan buena mina que pensó que iba a perder clientes y pasó todo lo contrario: la mayoría de los clientes que compartían se terminaron quedando con ella“.



Jorge Lanata disparó contra Fernando Burlando: “Yo no contrataría a un abogado que va al Bailando”. Captura TV.

En cuando al presente laboral de Elba Marcovecchio, Jorge Lanata dijo: “Se alquiló un estudio aquí en la otra cuadra. Es como que rearmó su vida y decidió lanzarse sola. ¡Y tiene muchísimo laburo!“. En oposición al modo de cobro que tenía cuando trabajaba en el estudio de Fernando Burlando, el periodista destacó: “Y éste no es laburo pro bono, es laburo que cobra”.

