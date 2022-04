Mauricio Macri y Elon Musk.

El ex presidente Mauricio Macri felicitó al magnate Elon Musk por haber adquirido la compañía Twitter y pidió que la red social “sea una garantía de la libertad de expresión”. “Felicitaciones a Elon Musk por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero”, sostuvo el líder del PRO. A través de su cuenta en la red social, el ex mandatario subrayó que “sin libertad de expresión no hay democracia”.



— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 25, 2022



Musk llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Twitter por un total de 44 mil millones de dólares. Una vez completada la transacción, la red social se convertirá en una empresa más del porfolio de magnate sudafricano, dueño de Tesla y de la desarrolladora espacial Space X, considerado el hombre más rico del mundo. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Twitter recibirán 54,20 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean al cierre de la transacción propuesta.



“La junta de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima de efectivo sustancial, y creemos que es el mejor camino a seguir para los accionistas de Twitter”, sostuvo Bret Taylor, presidente de la junta independiente de Twitter.