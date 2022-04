El manejo de suelos y su nutrición es sin duda notablemente importante para lograr el éxito de la empresa agropecuaria, y si la compactación esta en la charla, todo productor presta atención porque siempre puede escucharse algo de utilidad.

Por ello entre las presentaciones de la agenda AAPRESID, se dedicó un tiempo a las estrategias balanceadas en el SE de Córdoba, espacio en el que se escuchó una charla con ingeniero agrónomo Franco Bardeaggia quien dirigió la Chacra, el sector I+D de la Asociación de productores que hace I+D, en Justiniano Posse, oportunidad en la que narró sus experiencias en nutrición del suelo.

“La chacra se abre en 2014 por la problemática de excedentes hídricos que tuvimos en la región y la respuesta que buscaban los productores era como trasformar la biomasa resultante en rendimiento de los sistemas productivos. Entonces, a partir de ello, se abren bastantes líneas de trabajo muchas apuntadas al manejo agronómico de los cultivos”, dijo.



Ing. Agr. Franco Bardeggia

“Específicamente en los cultivos de fino estamos en una zona cercana a Marcos Juárez, y por lo tanto el trigo predomina,a y la principal variable de ajuste que encontramos para trabajar durante 5 años fue el nitrógeno, que es un nutriente móvil y dependiente del rendimiento y una de las principales variables que entra en juego para a ajustar desde el manejo agronómico” explicó el técnico.

“Trabajamos mucho en las dosis a utilizar, y momento de aplicación, de que manera lo aplicábamos y como influía en el rendimiento y en la calidad proteica de ese trigo el nitrógeno aplicado. Y ese fue el principal trabajo que se realizó estos últimos años. Ahora apuntamos más a aplicar diferentes manejos en un lote según los diferentes ambientes que encontremos en ese lote”, pormenorizó.



Inga. Agra Florencia Barbero

Ante la consulta de Martín Rainaudo, moderador de la agenda, sobre si se ven variaciones en los suelos de Marcos Juárez respecto del manejo variable, la Inga. Agra. Florencia Barbero, directora del Laboratorio Humus, explicó que en la zona de Monte Buey se ve compactación laminar en algunas partes de un lote, lo cual genera claras diferencias de ambiente dentro de los lotes.

Imágenes de varios años

“Tengo ejemplos en trigo, donde se puede ver las diferencias entre ambientes con distintos rindes y suelos de distintas cualidades. Lo importante es ver bien las imágenes, y poder establecer una secuencia a través de ellas”. La imagen de un año no alcanza, hay que ver varios años, “es un trabajo que lleva mucho tiempo para poder marcar bien los ambientes” detalló.

En Marcos Juárez y en toda esa zona hay suelos overos que estuvieron inundados de manera importante y ello dejó su marca en el suelo que se manifiesta más en los años secos”, aclaró la experta.

Franco Bardeggia por su parte, destacó que el manejo homogéneo de los lotes no corresponde, y señaló que en los resultados de ensayos de larga duración que hicieron en combinación con INTA en el campo de Hugo Guío. Allí la respuesta no fue en función de la ubicación o por clima, si no por el manejo del productor al lote. “Y me refiero a los niveles de fósforo y de azufre en el lote, que permiten saber cuales los rindes potenciales alcanzables por el trigo y en base a ello ajustar la fertilización nitrogenada” señaló el técnico.

Otra variable que permite hacer ajustes según la situación son los cultivos antecesores. No es lo mismo fertilizar en un lote que tiene maíz como antecesor que el que viene de soja, o un lote que venga con la incorporación de cultivos de servicio durante varios años en la rotación, todo lo cual marca diferencias para cada caso.

La napa y los suelos overos

“Tuvimos a partir de 2015 un abrupto ascenso de la napa que llegó a 50 cm, y en los últimos años un retroceso de esa napa que hoy, saliendo de la gruesa, esta a más profundidad, y “ese retroceso de la napa dejó varios problemas” señaló.

Uno de esos problemas es el carbonato de calcio y el manchoneo en lotes, es decir suelos overos que mayormente se dan a veces por una cuestión genética del suelo pero en otros casos “se encuentra alto niveles de carbonato acumulado en lugares donde tuvo el techo de la napa”.

Y esta es una de las razones que nos lleva a la fertilización variable, por ahí arrancando con fósforo que es un nutriente que varía metro a metro, y luego siguiendo con el nitrógeno que es el nutriente con mayor uso en el cultivo de trigo, y en el que este año tendremos que ser más eficientes como agrónomos por los altos costos de los fertilizantes”.

“Y los carbonatos traen una compactación tal que no entra una gota de agua” en el suelo señaló Florencia quien presentó un mapa de suelos compactados de la localidad Diego de Rojas (noreste de Córdoba) de 2021 con suelos parecidos a los de Marcos Juárez en cuanto a su problemática, que estan todos (los tres casos del esquema) compactados con desbalance de cationes y falta de calcio.



Riego por pivot

El ambiente A rindió 6.500 kg /ha, el B) 6000 y el 5500 kg/ha con un 9,64% de sodio de intercambio debido al efecto napa (los A y B no tuvieron ese sodio). Cada lote recibió distinta dosis de fosfato monoamónico y de urea. También hemos visto otros lotes con carbonato de calcio que también tienen muy marcado y el carbonato de calcio muy alto.

Señaló que hay ejemplos con unos 10 años de manejo como suelos marginales de la provincia de Córdoba, con enmiendas (dolomita) aplicada con paratill o cincel (no mueven cobertura) y los los rindes son espectaculares, dijo.

Tenemos varias zonas similares a Marcos Juárez, con suelos franco limosos, y aplican urea al voleo y luego riegan inmediatamente para evitar la volatilización. Es riego por pivot y la descarga de tantos mm en poco tiempo causa compactación. Distintos son los riegos enterrados. Es que 200 mm en un día descalabra la física del suelo.

Luego la pregunta de Rainaudo fue como podemos trabajar sobre las causas de la compactación anticipándonos y evitar las labranzas, a la que Bardeggia respondió “no hemos encontrado lotes que requieran labranzas o haya compactación que indiquen esa falta, siempre que se haya seguido un buen manejo durante los últimos años.

La compactación aparece ante el monocultivo continuo durante los 10 a 20 años, y cuando se quiere implantar un cultivo y ocurre una lluvia abundante el agua no alcanza a penetrar y ese cultivo se termina muriendo. Entonces la estrategia de combatir esa compactación con raíces se hace difícil porque no se puede desarrollar un cultivo y entonces recurrimos al movimiento subsuperficial para lograr establecer ese cultivo y a partir de esas raíces empezar a trabajar con la física del suelo.

“Siempre que se mantenga un nivel adecuado de rotaciones o bien en el sistema siempre vivo siempre diverso, vimos que nunca se requirió ningún tipo de labranza para descompactar porque no hubo compactación. Salvo en las cabeceras donde mayormente el tránsito es bastante elevado que para eso tenemos los investigadores que pueden aportar su punto de vista para solucionarlo”, dijo el Ing. Bardeggia.