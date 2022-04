Arias nació en 1785, afirman que en lo que hoy conocemos como Humahuaca.

Dicen que la historia “la escriben los que ganan”, pero en el caso de la historia argentina diría que se ha escrito lo que quisieron y sin interés alguno de hacer un relato que honre a aquellas figuras y hechos que ayudaron a la formación de lo que hoy conocemos como República Argentina. Tenemos basta información sobre José de San Martín y Manuel Belgrano, pero casi nula sobre aquellos hombres que pelearon codo a codo a su lado en la lucha por la independencia y ese es el caso de Manuel Eduardo Arias.



Cualquier intento de reconstrucción histórica sobre un momento o un período es motivo de un debate interminable porque nunca se contará tal cual sucedió, sino que es –por lo menos- el intento más fidedigno de lo sucedido. Lo que pasó con la Guerra por la Independencia es curioso, hubo un relato sobre ello que estuvo vigente por casi 200 años y recién hace unas décadas los historiadores emprendieron la tarea de “rescatar” figuras olvidadas. Una de ellas fue Martín Miguel de Güemes, caudillo salteño del que poco se sabía hasta darle su merecido reconociendo: desde 2016 es feriado el 17 de junio, fecha en la que fue asesinado en 1821. Pero no es el único.

Arias, el cuadillo olvidado.

Hace unos días, un grupo de diputados jujeños presentó un proyecto para que el 16 de junio sea declarado feriado en honor a Arias, un héroe de su provincia al que ponderan y ponen a la misma altura de San Martín y Belgrano, pero del que poco se conoce hasta ahora.



Como hay muy poca información del caudillo jujeño no está claro qué día nació y tampoco se puede confirmar si realmente nació en Humahuaca, sí se sabe el año: 1785. Era hijo natural de Agustín Arias, oficial colonial cuyo padre era el gobernador Gabino Francisco Arias Rengel, y una criolla quebradeña. Pasó sus primeros años en la finca de los Arias en San Andrés, hoy pertenece a Jujuy, y se unió a la famosa Guerra Gaucha -al mando de Güemes- en 1814.

Hay pocas imágenes del caudillo jujeño al igual que sucede con Güemes.

Al poco tiempo fue ascendido a capitán, se le encargó cuidar las fincas de su familia y el territorio de San Andrés. Para 1815 era el jefe de las fuerzas de San Andrés, Orán y Santa Victoria y un año después fue nombrado comandante de Humahuaca. A él se le atribuye la victoria clave sobre el coronel Guillermo Marquiegui, un jujeño que respondía a los realistas, en marzo de 1817. Por ese hecho, Belgrano lo condecoró con la Estrella de Humahuaca.



Por motivos que no están del todo claros, se habla de celos o ambición, todo cambió para 1819 y comenzó a tomar distancia de Güemes. En 1820 se alió en lo que se llamó Patria Nueva con Bernabé Aráoz, presidente de la llamada República del Tucumán, y Pedro Olañeta, jefe realista, con el objetivo de derrocar y asesinar al caudillo salteño.

Martín Miguel de Güemes.

Para mayo de 1821, Güemes estaba enfrentado con Araóz y se corría el rumor de que planeaban acabar con su vida. El Padre de los Pobres -como así lo habían bautizado- estaba rodeado de traidores como Mariano Benítez, quien le brindó información útil a Olañeta que utilizó para enviar a José María Valdez a asesinarlo el 17 de junio de ese mismo año.



Con Güemes muerto, sus seguidores señalaron a Arias y comenzaron una cacería contra él que finalizó con una revuelta que le acabaría con su vida el 16 de junio de 1822 en San Andrés, Salta.

Monumento a Arias en Humahuaca.

Quizá por su “rebeldía” contra Güemes, un leal caudillo del norte a la causa libertadora que abrazó San Martín, su figura se fue perdiendo con el tiempo y prácticamente se lo desconoce en el relato. Lo cierto es que no hay buenos ni malos en la vida real, hay personas de carne y hueso que toman decisiones con consecuencias que deben ser contadas. Esta fue la vida de Arias, con errores y aciertos, que de a poco sale del olvido.



