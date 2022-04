Copa Libertadores, Vélez vs. Nacional, Foto: @Libertadores

Vélez Sarsfield, que todavía no ganó en la Copa Libertadores, recibe a Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo C, en un partido que fue considerado una “final” para el cuestionado DT Julio Vaccari.



Después del empate del sábado ante Barracas Central (1-1) por la Copa de la Liga, Vaccari aseguró que el partido contra Nacional era “la final del mundo” y que el equipo estaba obligado a ganar para seguir con chances en la Copa Libertadores.



Vaccari, sucesor de Mauricio Pellegrino, había sido ratificado por el manager Christian Bassedas hasta junio pero los resultados obtenidos (1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas) pusieron en duda su continuidad.



El “Fortín” debutó con una dura goleada en contra en La Plata contra Estudiantes (4-1) y en su última presentación empató (2-2) ante Bragantino de Brasil.



Para Nacional también será trascendental ya que tiene apenas un punto que consiguió en el empate sin goles ante el “Pincha” en Montevideo y en la primera fecha cayó en Brasil ante Bragantino (2-0).