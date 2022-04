Este martes, el rapero cordobés que atraviesa su mejor momento profesional, deberá enfrentar a su ex madre de sus hijos, la modelo Rocío Moreno, con quien tendrá su segunda audiencia para su separación. A la instancia judicial se llegó debido a que la relación entre ellos no es buena por reclamos que Rocío viene realizando en cuanto a la crianza de Isabella y su segundo bebé, que nació en febrero pasado. Según la madre de la joven, además de no cumplir con el alimento a sus dos niñas y la cuota mensual, además, hubo “situaciones violentas”.

Según explicó Ana Rosenfeld, una de sus abogadas, Rocío también le exige una compensación económica por haber abandonado sus estudios para acompañar la carrera del cantante de trap durante varios años.













La primera audiencia ya se realizó y este martes 26 se llevará a cabo la próxima, justo al día siguiente de que Londra lanzó su esperada music session con Bizarrap. La letrada de Rocío habló con Canal El Doce de Córdoba en los Tribunales de Famlia.

“Es continuación de la primera y el objetivo es llegar a un acuerdo. Estamos todos con la mejor expectativa, con ganas de que Rocío pueda cerrar este ciclo”, expresó. Además, manifestó: “La primera audiencia fue buena, hubo ayuda de todos y todos se mostraron con el mismo ánimo de conciliar”.