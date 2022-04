Un municipio de San Juan propone sacrificar a los perros callejeros que no sean adoptados. El polémico proyecto fue planteado tras la muerte de un empleado municipal que fue atacado por al menos 10 perros callejeros en el predio donde trabajaba.

Ante esta situación, en 18 departamentos sanjuaninos los municipios se comprometieron a hacer sus propias perreras. Sin embargo, el intendente de Ullum agregó que los perros que se encuentren en la calle serán ubicados en los Centros de Zoonosis y si no son retirados por sus propietarios, la solución será “aplicarles la eutanasia”.

Opiniones encontradas

El proyecto tiene que ser tratado en el Concejo Deliberante, pero generó un escándalo en toda la provincia cuyana. Además, desde el centro de apoyo y protección de los animales presentaron una nota y un pedido para evitar que esto suceda.

En este sentido, según informa Vía País, Emilia Merino, referente de los proteccionistas de San Juan, dijo en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento, que de aprobarse la iniciativa sería ilegal. “Este señor no tiene idea, ninguna ordenanza puede estar sobre una ley nacional. Ninguna ordenanza puede avalar un genocidio animal”, dijo la mujer.

“Si esto avanza, se presentarán amparos y todo se manejará por las vías legales”, agregó. Merino aseguró que para evitar que los animales pasen muchos meses en el refugio hay que fomentar “la tendencia responsable, la castración masiva y aplicar multas a quienes abandonen animales en la vía pública”. “Es mucho más fácil abandonar y hacer la eutanasia que hacerse cargo de un animal”, concluyó.

Por último y sobre el proyecto de la Secretaría de Ambiente que promueve la creación de refugios municipales, concluyó: “Somos uno de los municipios con menos recursos. Si bien los venimos mejorando, tenemos que ocuparlos en buscar una solución a este problema, cuando sabemos que hay familias con muchas necesidades. Seguramente será costoso y cualquier gasto que tengamos no tendrá otro beneficio que no sea la prevención. Capaz que el consejo proponga alguna modificación, pero lo que no voy a aceptar es que se pida que se elimine el concepto de eutanasia. No quiero declarar una guerra, pero es la solución que nos parece más viable”.