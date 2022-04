¿Es Robert Eggers una especie en peligro de extinción?

El director de 38 años se formó en la realización de estilizadas películas de arte y ensayo como la fábula con tintes de terror La bruja, que le valió a Robert Eggers el premio al mejor director en el Festival de Cine de Sundance, y El faro, una maravilla mental en blanco y negro protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe.

Normalmente, éste es el punto de inflexión en el que un cineasta idiosincrásico suaviza sus sensibilidades para hacer una película de superhéroes o se marcha a un servicio de streaming en busca de control creativo con un presupuesto mayor.

En cambio, Eggers filmó El hombre del norte, una saga vikinga de 70 millones de dólares que se estrenó el jueves 21 de abril en la Argentina.



Robert Eggers, el director de “El hombre de el norte” está ante su primer gran éxito comercial. Foto Lou Benoist/AFP

La película está protagonizada por Alexander Skarsgard en el papel de Amleth, un príncipe con espada que busca vengarse del tío que mató a su padre (Ethan Hawke) y se fugó con su madre (Nicole Kidman) a un remoto pueblo islandés. Aunque la narración es más directa que en las anteriores películas de Eggers, la realización no es menos elevada.

Gajes del oficio

“Hay que tener arrogancia para ser director”, dijo Eggers mientras tomaba un café en Los Ángeles. “Es un oficio de locos: Tienes que negar la realidad y crear la tuya propia”.

Ciertamente, nada fue fácil en la realización de El hombre del norte, desde el montaje de sus batallas a gran escala en exteriores hasta los enfrentamientos del director con la productora New Regency sobre el control creativo. Incluso cuando la película estaba lista para rodar en marzo de 2020, la pandemia retrasó la producción varios meses.

Aun así, ese último contratiempo vino acompañado de algunas pequeñas ventajas: se permitió que los decorados de exteriores estuvieran a la intemperie de forma realista, y las barbas vikingas tuvieron tiempo de crecer más, aunque Eggers no dejó que su propio vello facial, cuidadosamente cuidado, se le fuera de las manos.

“El director nunca debe tener la barba más larga”, dijo. “Lo aprendí cuando rodaba El faro: Hay que tener la barba alfa”.

En sus propias palabras

-De camino a esta entrevista, pasé por delante de dos publicidades de su película. Tengo que imaginar que es una experiencia nueva para usted.

-Es definitivamente surrealista. No esperaba que en los últimos 10 o 15 años de mi vida fuera a hacer el tipo de película que tendría una publicidad así.



Una escena del filme “El hombre del norte”, saga vikinga que costó 70 millones de dólares.

-¿Por qué no?

-Porque desde que me interesé menos por lo convencional, alrededor de los 10 años, no pensé que haría una película para un público amplio. Estoy emocionado por haberlo hecho, y fue una elección deliberada.

-¿Le sorprendió el público que encontraron sus dos primeras películas?

-Creía que La bruja (2016) tendría cierta distribución y, con suerte, obtendría suficientes buenas críticas como para que quizá alguien me dejara hacer otra película. No esperaba que una aburrida película de terror peregrino tuviera éxito, eso seguro.

-¿Considera que su película es aburrida?

–Odio La bruja, pero esa es otra historia. Pero en teoría, no, no me parece aburrida una película así. De hecho, veo con mucho gusto películas mucho, mucho más aburridas que mis dos películas.

-Pero parece que tiene la autoconciencia de poder decir: “Así es como podría percibir mi trabajo el público general”.

–La bruja recibió muchos improperios por el falso marketing de una película de terror. Es decir, creo que es una película de terror, pero puedo entender que la gente que buscaba una fórmula determinada no quedara satisfecha. Pero con El hombre del norte es un desafío, porque estoy tratando de hacer ambas cosas.



Con “La bruja”, Robert Eggers ganó el premio al mejor director en el Festival de Sundance.

-¿Cómo se enhebra esa aguja? ¿Dónde se cruzan sus sensibilidades con la corriente principal?

-Uno quiere que algo sea lo suficientemente familiar como para que la gente lo entienda, pero lo suficientemente diferente como para que sea algo nuevo, y creo que eso es lo que todo el mundo buscaba con esta película.

Y lo mejor para mí es que los materiales de origen son textos realmente legibles y accesibles. Sé que los niños no acuden en masa a Barnes & Noble para conseguir sus copias de las sagas islandesas, pero mucha de la literatura medieval es bastante extraña y mística y está fuera de lugar, y este material no lo es.

Independientes, con presupuesto

-Cada vez es más raro que un cineasta con su experiencia se encargue de una película de tan alto presupuesto, a no ser que se encargue de alguna franquicia preexistente.

–Sabía que no iba a tener el corte final debido al tamaño de la película. Era un riesgo que estaba dispuesto a asumir, pero la postproducción fue dura porque tenía una presión y una voz del estudio que nunca había tenido antes.

En La bruja, tuve notas de los inversores -buenas y malas- y lo mismo con El faro (2019), pero aquí había mucha presión. Sjon, mi coguionista, dijo: “Es nuestra responsabilidad interpretar las notas del estudio de una manera de la que estemos orgullosos. Y si no podemos hacerlo, es que no estamos trabajando lo suficiente”.

También creo que, sin la presión del estudio, no habría podido ofrecer lo que propuse, que era “la película más entretenida de Robert Eggers”, porque el entretenimiento no es necesariamente mi primer instinto.

De hecho, con mis dos primeras películas, era mi quinta o decimoquinta prioridad, mientras que aquí era la número 1. Al final, aunque fue doloroso y me salieron muchas canas, estoy agradecido por la presión del estudio para que esta película esté en la forma en que está. No habrá un corte del director más largo en el Blu-ray. Esta es la película que yo quería hacer.



Anya Taylor-Joy en “El hombre del norte”, de Robert Eggers.

-¿Qué aprendió al hacerla?

-Todo. Es la primera vez que me siento realmente un cineasta, después de hacer esta película.

-¿No se había sentido así después de terminar sus otras películas?

-No. Sentía que estaba intentando convencer a la gente de que era un cineasta. No digo que no lo sea -de hecho, estoy bastante orgulloso de El faro-, pero ahora siento que podría rodar una película sin más, y que no sería tan mala. Esta película me ha dado una comprensión más total del proceso de una manera que nunca había tenido antes.

Una película riesgosa



Robert Eggers cree haberse recibido de director de cine con “El hombre del norte”. Foto Loic Venance/AFP

-Hábleme del nivel de desafíos que asumió para El hombre del norte.

-Hicimos muchas cosas, desde una incursión masiva en un pueblo con cientos de extras y dobles, y caballos y vacas, hasta una tormenta en el mar en un barco vikingo por la noche, pasando por una secuencia en un lugar tan remoto que el reparto tuvo que llegar en helicóptero.

Cuando terminamos, Ethan Hawke nos abrazó a mí y a Jarin (Blaschke, el director de fotografía) y nos dijo: “Felicitaciones. Han hecho todo lo que se puede hacer en una película, así que ahora pueden hacer cualquier cosa”. Por supuesto, cuando se marchó, Jarin y yo dijimos: “Sí, ahora estamos preparados para hacer esta película”.

-El asalto a la aldea se capta en una larga e intrincada toma coreografiada. Cuando hay tanto caos y los actores tienen que hacer todos sus movimientos con tanta precisión, ¿cómo se siente uno cuando sabe que por fin lo ha logrado?

-Es la mejor sensación, y me volví adicto a apretar el monitor para conseguir la toma. Hay muchas escenas planificadas como tres o cuatro tomas que he convertido en una, en parte porque me he vuelto adicto a trabajar así. Si no es la mejor manera de contar la escena, no deberías hacerlo, pero cuando se podía hacer, lo hacíamos porque hay una disciplina en eso.

– Y estoy seguro de que esas tomas son aún más difíciles de conseguir cuando se filman en exteriores con un clima difícil, en lugar de un estudio controlado.

-Mirá, hacer películas no es fácil. Con mis películas, intento deliberadamente encontrar las localizaciones más duras y brutales que pueda para rodarlas. porque eso es lo que exige la historia. Eso hace que todo sea más difícil para todos, pero vale la pena. Me gustan los desafíos. Si fuera fácil, no querría hacerlo.

-Antes de convertirse en director de cine, actuó en producciones teatrales. ¿Esto influye en su forma de trabajar con los actores ahora?

–Debería ser un director de actores, pero a veces soy travieso. Alexander Skarsgard se sintió tratado como un robot durante las primeras dos semanas, pero luego entendió por qué dirigía de esa manera.

-¿Se sintió frustrado por tener que dar instrucciones tan específicas?

-Sí. Y además, no me permito hacer mucho trabajo de conversación -hablar de su personaje y de cómo creció y todas esas cosas-. Me interesa más hacer que hablar, en lo que respecta a la actuación.

– Es interesante, porque usted investiga mucho a la hora de concebir su mundo. Creo que empatizaría con un actor que quiera hacer esa misma investigación para su personaje.

-Sí, pero también creo que ese es su trabajo. Con El faro, Pattinson decía a veces: “¿Es esto o es aquello?”. Y yo le decía: “¿Sabes qué? Elige la que te funcione, pero tienes que hacer esta escena un 25% más rápido”.

-¿Cómo trabajaste con Alexander Skarsgard? Es un nivel de locura que nunca había visto en él en la pantalla. En persona, es sorprendentemente apacible, incluso me atrevería a decir que ingenuo.

-Es el tipo más dulce e ingenuo. A Alex le gustan los vikingos desde que era un niño, así que esto le apasionaba, y se exigía a sí mismo la perfección.

Durante las dos primeras semanas, intentaba entender cómo trabajábamos Jarin y yo, y se sentía frustrado, pero una vez que hicimos la escena en la que hace una danza de guerra chamánica, las cosas cambiaron. Creo que la furia, la locura y la vulnerabilidad que necesitaba mostrar, desbloquearon algo. Y luego, durante el resto de la filmación, todas las tomas fueron geniales.



Robert Eggers busca darle al público algo más que películas de superhéroes. Foto Lou Benoist/AFP

-¿Hasta qué punto le interesa el rendimiento en taquilla de esta película?

-Mucho. Debido a la pandemia de COVID, la gente puede anticipar que no va a hacer lo que todo el mundo quiere, pero el hecho de que se haya hecho esta película -el hecho de que a mí y a mi equipo se nos haya permitido hacer una gran película que no es una franquicia de superhéroes- es un éxito en sí mismo.

Me siento increíblemente humilde y emocionado por las primeras críticas, que son tan positivas, pero incluso si detestas absolutamente esta película, creo que es responsabilidad de la sociedad apoyarla un poco porque otros cineastas deberían tener la oportunidad de hacer esto, y el público debería tener la oportunidad de ver cosas distintas a las películas de superhéroes.

Ni siquiera estoy ridiculizando las películas de superhéroes, pero también tiene que haber espacio para algo más.

Fuente: The New York Times

Traducción: Patricia Sar

WD