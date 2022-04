Rodrigo Casavalle en “Monólogos Heroicos”. Foto: prensa.

El actor Rodrigo Casavalle continúa en gira con su unipersonal de humor “Monólogos Heroicos”, con el que por primera vez llega a Buenos Aires. El 28 de abril a las 21 horas se presentará en la Sala Konzert Café del Paseo la Plaza. Además, el próximo 3 de junio estará en la Sala Doble T de la ciudad de La Plata.



“Monólogos Heroicos” es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer Stand Up. La verdad sobre la relación tóxica de Batman y Robin. Superman y la cantidad real de calzoncillos que tiene. Spiderman y la estafa del telar de la abundancia. Flash y su negocio de importación de cosas de Paraguay. Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios. Todo esto hace de “Monólogos Heroicos” un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, dejando al desnudo sus secretos más preciados.



“Monólogos Heroicos” ya se presentó en escenarios de Villa La Angostura, Bariloche, Necochea, La Pampa, San Juan, Mendoza, Paraná, Salta y Jujuy. Y el próximo 13 de mayo estará en la ciudad de Mendoza.



Lo mejor del stand up en el Paseo La Plaza. Foto: prensa.



Sobre Rodrigo Casavalle

Rodrigo Casavalle se dedica a la actuación desde hace 15 años, considera a la comedia como parte fundamental de la vida, trabajar en este oficio le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y TV, no solo desde la actuación sino también como guionista y director.



Rodrigo ha actuado en “El show del mago roque” (2020); “Y como si esto fuera poco” (2016 a 2020); “Pequeños círculos” (2017/2018); “Recalculando el rumbo” (2017/2018); “Fiesta de la vendimia de Godoy Cruz “teatro de las mil vidas” (2017); “Improvisaciones mínimas” (2016/2017); “Perdón flaco y los colgados del bigote” (2013 a 2016); “Contrainteligencia” (2012 a 2014); “Inodoro Pereyra y sus días” (2011/2012).



Participó en la película “Los ojos llorosos”, en tv en “Mercado central” programa de TV canal 7; y “Masterclass” serie ficción. Su trabajo más reciente, una serie web que escribió y protagonizó en cuarentena “Un tiempito”.



Entradas a la venta en boletería del teatro y en https://www.plateanet.com/obra/23485?obra=RODRIGO-CASAVALLES—MONOLOGOS-HEROICOS&paso=inicio



