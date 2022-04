Algunos dirán que no es ninguna sorpresa. Otros tenían la esperanza de que, por alguna razón mágica, esta vez fuera distinta a experiencias anteriores en otros clubes. Lo cierto es que la relación entre San Lorenzo y Ricardo Centurión entró en conflicto por los faltazos del mediocampista y todo indica que no jugará más en el Ciclón.

Después de que faltara por segundo día seguido a la práctica, este lunes la dirigencia azulgrana activó los movimientos para buscar interrumpir el préstamo que lo une a la institución hasta diciembre de este año. Y la bronca interna, que ya venía en aumento, terminó de estallar este martes cuando volvió a ausentarse sin aviso y además se filtraron videos en las redes sociales en los que se puede ver al jugador en una supuesta fiesta en las últimas horas.

No hay marcha atrás. La paciencia se colmó en Boedo: Centurión no terminará su vínculo, a cuatro meses de su arribo. Había hecho mucho ruido en el mercado su pase de Vélez a San Lorenzo, cedido por un año. Nadie lo tenía en los planes y sorprendió su traspaso. Su ciclo en el equipo de Liniers estaba agotado. Ya no era bienvenido en el vestuario, Mauricio Pellegrino lo dejó de tener en cuenta y Ricky decidió no presentarse a la pretemporada.



Centurión jugó 12 partidos y marcó dos goles en el club de Boedo en cuatro meses. Foto: Juan Manuel Foglia

San Lorenzo, necesitado de un golpe de efecto futbolístico, decidió apostar por él, contra todos los pronósticos. Pedro Troglio charló con él y lo sedujo. “Le voy a pagar con la piel”, había declarado Centu apenas puso sus pies en el cuadro azul y rojo. Pero a las palabras se las llevó el viento más rápido de lo esperado.

Los desplantes empezaron hace un par de semanas en el final de la era de Troglio. Faltó a un par de prácticas y el DT lo sacó del equipo y hasta lo dejó sin concentrar. Con el interinato de Fernando Berón, Centurión retornó a las citaciones. Fue suplente ante Patronato y entró en el segundo tiempo. Pero luego de ese partido no volvió a aparecer.

No estuvo en el club ni el domingo, ni el lunes, ni este martes. Y está claro que no será parte del plantel que visite este miércoles a Newell’s en Rosario. Según pudo saber Clarín, los abogados de San Lorenzo ya se encuentran trabajando para buscar la rescisión del contrato del volante de 29 años, que jugó 12 encuentros y marcó dos tantos vestido de cuervo. En el entorno del futbolista que acumula problemas de conducta ya están al tanto de la decisión del club.

Habrá que ver qué será de su futuro, puesto que debería retornar a Vélez. ¿Lo recibirá con los brazos abiertos el Fortín o tendrá que buscarse un nuevo destino? Los de Liniers tienen la mitad de su ficha y el otro 50 por ciento pertenece a Racing. Por caso, Fernando Gago había expresado las ganas de contar con él. ¿Volverá a La Academia para el segundo semestre?

La baja de Centurión no será la única en el Ciclón de cara al receso invernal. Ya se sabe que, además, no continuarán Alejandro Donatti, Gino Peruzzi y Gabriel Rojas, quien decidió no renovar su vínculo. En Boedo deben barajar y dar de nuevo para encontrar un nuevo mánager, otro DT y reforzar fuerte al plantel.