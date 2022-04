“¿Somos novios o ex que están re solos y se juntan?”. El personaje de Natalie Pérez se lo pregunta al de Sebastián Wainraich durante la segunda temporada de Casi Feliz, la serie de Netflix que pone en el centro de la escena a la vida en pareja, sus rutinas y también sus consecuencias.

Un matrimonio, una separación, dos hijos en común y la posibilidad latente de una reconciliación. ¿Pruebas que se presentan sólo en la ficción o también en la realidad?

¿La conocida frase que sostiene que “segundas partes nunca fueron buenas” vale para vínculos sexoafectivos? Según especialistas y parejas que pasaron por esta situación, con compromiso y sinceridad, el mito se puede derribar.

Una historia con segunda temporada

Entre su primer noviazgo y la posterior convivencia, Celeste y Damián estuvieron juntos trece años, tiempo en el cual también tuvieron un hijo. Por diversos motivos se separaron durante tres años y hace dos retomaron la relación.

La mujer de 38 años sostuvo que, si bien volver no estaba en sus planes, un problema de salud los acercó y todo “se fue dando muy naturalmente”. “Aún hay mucho por mejorar, por eso desde diciembre estamos en terapia de pareja”, comentó.

Aunque en principio la relación fue “con cama afuera”, luego se mudaron a una misma casa bajo una cláusula inviolable: “No hacernos daño y priorizar por sobre todas las cosas a nuestro hijo”.

Al niño, de ocho años, se lo trasmitieron “muy de a poco; fue un trabajo de hormiga en el que comenzamos a hacer juntos cosas en familia”.

En ese marco acompañan este retorno con una psicóloga con la intención de no repetir determinadas conductas: “Para esos momentos que no sabemos cómo resolver estamos yendo a terapia, es un espacio donde nos escuchamos, donde no nos tapa la vorágine de la diaria”.



Girona: “Si lo planteamos como un intento de regreso moderamos las expectativas”. Foto ilustración Shutterstock.

“Se puede”, aseguró a Clarín Sebastián Girona, psicólogo especialista en vínculos (en Instagram, @sebastiangirona), consultado sobre estas segundas vueltas. Pero para que esto suceda, indefectiblemente, entre una situación y otra debe pasar cierto lapso de tiempo, sostuvo.

“No solamente va a ser una cuestión de cantidad, sino que también necesito ver qué pasa y qué nos sucede a los dos en ese tiempo, qué hacemos mientras no estamos juntos”, mencionó. De lo contrario, agregó, “independientemente de que haya un buen primer momento va a resultar exactamente lo mismo”.

Segundas vueltas: qué recaudos debemos tomar

Las garantías de éxito no son compatibles con la realidad de los vínculos sexoafectivos. En ese contexto, mantener la calma resulta clave. Para Girona, la reconciliación tras una relación previa y una separación merece tratarse “como un punto de partida, no como un punto de llegada”.

“Como hay posibilidades de que salga mal, porque no es sencillo y requiere de mucho esfuerzo de parte de los dos, si lo planteamos como un intento de regreso moderamos las expectativas”, afirmó.

Por otra parte, instó a revisar las responsabilidades personales respecto “a lo que sucedió en la relación en la etapa anterior”, en contraposición a la postura que únicamente suele cargar culpas sobre la otra persona.

La terapia -tanto individual como de pareja- será otra valiosa ayuda para esta experiencia, dijo.



“Todos tenemos una parte que no podemos cambiar, pero también otra que sí”, dijo Girona. Foto ilustración Shutterstock.

“No todo va a ser diferente porque somos las mismas personas”

Las dudas sobre el futuro de una relación cuyo precedente es una separación son frecuentes. ¿Por qué habría de funcionar un vínculo que anteriormente fracasó? “Todos tenemos una parte que no podemos cambiar, pero también otra que sí. El trabajo entre una relación y otra tiene que ver con las cosas que sí podemos cambiar en nuestra personalidad”, aseguró Girona.

El psicólogo aclaró que si bien “no todo va a ser diferente porque somos las mismas personas, tenemos la experiencia de habernos separado antes y eso puede ayudarnos”.

Hijos: cuándo es el momento para hablar de reconciliación

“Mis papás estuvieron separados 20 años y después de eso se volvieron a juntar”, contó Patricia, de 32 años. “Se querían mucho, ambos se dieron cuenta que el tiempo seguía pasando pero se extrañaban igual”, explicó.

Para ella, la situación no fue fácil. El divorcio se había dado a sus cuatro años de edad y dos décadas después se encontraba con un panorama completamente diferente. “Mí mamá se sentó a hablar conmigo. Fue difícil, yo no lo acepté, pero con el tiempo descubrí la oportunidad de conocer a mi papá. No sólo se estaba reconciliando con ella, sino que también estaba buscando rehacer el vínculo con sus hijas”, rememoró.

Hoy Patricia se alegra del giro que tuvo la historia familiar. “Ahora los tres disfrutamos mucho de viajar juntos, me gusta ir a visitarlos y pasar tiempo con ellos. Los descubrí a los dos desde otro lugar”, cerró.



Raschkovan: “No es necesario involucrar a niños y niñas en detalles que hacen a la intimidad de las personas adultas”. Foto ilustración Shutterstock.

Para Ivana Raschkovan, psicóloga especialista en crianza (en Instagram, @ivanaraschkovan), “si una expareja retoma su relación como tal habrá que tener en cuenta que puede ser difícil saber de antemano si será transitorio o a largo plazo”. Teniendo en cuenta esto, dijo, lo recomendable es esperar un tiempo prudencial y, “en caso de comunicárselo a hijos e hijas, es preferible no alimentar falsas expectativas”.

Cuando hay hijos en común, el divorcio o la reconciliación no son cuestiones que afecten sólo a los adultos de la familia. Según la especialista, “para un niño o una niña aceptar una separación puede ser todo un proceso de duelo. Entonces, muchas idas y vueltas pueden resultar confusas y difíciles de procesar”.

¿Cuánta información debemos darles? Raschkovan fue tajante: “No es necesario involucrar a niños y niñas en detalles que hacen a la intimidad de las personas adultas”.