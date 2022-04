A 48 horas del triunfo de Macron, en Francia comenzó “el tercer tiempo” frenéticamente para las elecciones legislativas de junio. Recién entonces va a haber realmente un gobierno definitivo. Todos buscan recomponer sus fuerzas para conseguir ser la mayoría o la mayor oposición y el presidente analiza a quién va a designar primer ministro antes de las legislativas.

No se puede equivocar. Al menos hay 5 candidatos que están en discusión: dos mujeres entre ellos. Christine Lagarde, ex directora del FMI, y Elizabeth Borne, la actual ministra de Empleo de Macron. Pero el que elija debe ser una prenda de reconciliación y no puede ser un tecnócrata o híper liberal sino un carácter con personalidad política.

El tercero es el ministro de Agricultura Julien Denormandie, un amigo de Macron. Pero esos tres nombres son más de lo mismo. No aportan políticamente ninguna calma.

Otros que se promocionan para el Hôtel de Matignon, residencia del premier, incluyen al ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, derechista aun para los macronistas o Richard Ferrand, ex periodista, líder de En Marche y presidente de la Asamblea Nacional.

El primer ministro, Jean Castex, ha dicho que renunciará junto con el gobierno, lo que le permitirá a Macron elegir una cara y un equipo nuevos para su segundo mandato de cinco años.

Sin margen de error

Macron necesitará que su partido, La République en Marche!, y sus aliados alcancen una mayoría para evitar la formación de un gobierno hostil que podría paralizar su programa.

La tarea de nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete se vuelve particularmente complicada, ya que Macron buscará atraer a los votantes de la izquierda radical, que respaldaron a Jean-Luc Mélenchon en la primera ronda de las elecciones presidenciales, y evitará alienar a los partidarios de Le Pen.

Macron se enfrenta a demandas para demostrar que es presidente de “todos los franceses”, después de obtener el 58,54 %, en comparación con el 41,46 % de Le Pen, de los votos en la segunda vuelta electoral del domingo.

Su victoria será confirmada oficialmente por el Consejo Constitucional del país el miércoles. Se le podría haber pedido a Castex que permaneciera como primer ministro hasta después de las legislativas . Pero no parece ser el caso.

Una encuesta de Harris Interactive el lunes pronosticó que el partido de Macron ganaría de 326 a 366 escaños, una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de 577 escaños, con 117 a 147 escaños para los partidos de extrema derecha, y la izquierda alcanzando entre 73 y 93 escaños.

Tres fuerzas políticas han surgido en Francia después del declive del tradicional y conservador Los Republicanos y el Partido Socialista de centro-izquierda. Son ellos un centro pro-europeo, representado por el LREM de Macron, flanqueado por una izquierda radical , liderada por Mélenchon, y la extrema derecha de Marine Le Pen.

Los votantes que rechacen a Macron, pero que encuentren los extremos difíciles de digerir, incluidos los Verdes, tendrán que elegir un bando.

La carrera para ser premier

Jean Luc Mélenchon y sus Insumisos quieren conseguir la mayoría parlamentaria y que la Asamblea Nacional fuerce al presidente a aceptar al líder radical de Francia Insumisa como su primer ministro.



Jean-Luc Mélenchon. Foto: AFP

Buscan unir a la izquierda. Por eso hablan con los comunistas, los verdes y los socialistas, que se resisten frente al ex socialista que se fue del partido y se radicalizó como ultraizquierda populista. No todos quieren negociar con él.

La ex candidata presidencial socialista Segolene Royal impulsa el reencuentro. El ex primer ministro Lionel Jospin, que designó ministro a Mélenchon, muestra los riesgos.

“El presidente ha jugado con fuego. Se hubiera quemado sin el voto responsable de sus adversarios republicanos”, dijo este martes el ex primer ministro socialista Lionel Jospin en el diario Le Parisien. ”La victoria de Marine Le Pen hubiese sido un sismo, una amenaza para el estado de derecho y una fractura en Europa”, alertó.

“En la izquierda, el deber de una fuerza dominante es de unir. Por no haberlo hecho, Jean Luc Mélenchon ha conocido un nuevo fracaso glorioso. El tiene la ocasión de aprender de esta lección pues el espera, con cierto optimismo, provocar una cohabitación en las legislativas“, explicó Jospin.

“A largo plazo, es cierto que él no está seguro sobre ciertas temáticas y que el estilo de Francia Insumisa sea mayoritario en la izquierda”, explicó Jospin, tras advertir que la situación de su partido socialista “es grave.”

“Será seguramente positivo para él ser parte de un acuerdo electoral de toda la izquierda, a condición de federarnos con nuestros aliados, los radicales de izquierda, sus vecinos comunistas y ecologistas”, siguió.

Las legislativas del 12 y 19 de junio son la última posibilidad de lo que Mélenchon llama “el polo popular” para ampliar la izquierda, que es su proyecto.



Pósters de campaña muestran a Macron y Mélenchon en las calles de París. Foto: AFP

Si consigue ser premier o ser la principal fuerza de oposición va a forzar al presidente Macron a cambiar su agenda. Finalmente fueron los votos de los mélenchonistas republicanos los que consiguieron frenar a Marine Le Pen y darle la victoria a Macron y el tiene una deuda reconocida para ellos.

Todo estará en discusión: la reforma de la jubilación a los 65 años será la primera transacción.”Hay que ser audaz” sostiene un diputado insumiso.

Por eso el próximo 1 de mayo será importante en Francia. La izquierda va a hacer una demostración de fuerza en la calle, en el día del trabajador.

¿A dónde va la derecha?

Los Republicanos buscan recomponer sus fuerza y fortalecerse en la Asamblea Nacional. Evitar las deserciones y recomponer las diferencias. En medio de una brutal batalla interna por las deudas de la campaña, que dejó a su candidata, Valerie Pecresse, con un préstamo de 5 millones de euros a pagar en mayo.

La reunión de los Republicanos fue tumultuosa pero respetuosa. El líder de los diputados, Damien Abad dijo que se debía respetar la diversidad de posiciones.



Valerie Pecresse. Foto: EFE

Dos grupos se dividen: los que buscan una línea “independiente” en la Asamblea Nacional, que lidera Christian Jacob , y una minoría, que busca una colaboración con Emmanuel Macron. La derrotada en las elecciones presidenciales, Pecresse, dijo que “estará al lado de quien lo pida”.

El desafío de Macron

Francia está peligrosamente dividida en líneas de ruptura económicas y generacionales. La mayoría de los trabajadores manuales, y más de cuatro de cada 10 votantes en general optaron por Le Pen. Con el mejor porcentaje de la historia de la extrema derecha francesa, esto permitió a Le Pen declarar que su participación en los votos era una “victoria en sí misma”.

Para cumplir con sus aspiraciones de superar las divisiones, Macron deberá hacer mucho más .Después de la economía de Covid, Macron también debería reconocer que se necesita hacer más para proteger y mejorar el nivel de vida de los trabajadores y los jóvenes precarios, que votaron en masa por Mélenchon.

Mientras contempla cinco años más en el cargo, Macron debe darse cuenta de que no se le ha dado tanto un mandato como otra oportunidad para reconciliar a Francia y no ser visto como “el presidente de los ricos”.

París, corresponsal

