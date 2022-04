Buena noticia para todos los amantes del tenis: Roger Federer tiene fecha de regreso al circuito. El periodista Rene Stauffer, autor de la biografía de la leyenda, anunció en su cuenta de Twitter que el astro formará parte del Torneo de Basilea que se llevará a cabo a fines de octubre, entre el 24 y el 30 de ese mes.

Antes de su participación en el ATP 500 de Suiza, certamen que ya ganó en 10 oportunidades y disputó otras 5 finales, Federer tiene previsto jugar en Londres la Laver Cup del 23 al 25 de septiembre. Allí podría darse un nuevo encuentro icónico para el deporte junto a Rafael Nadal en representación del Team Europa.

Breaking news: @rogerfederer will return to the #swissindoors in Basel end of October. His first confirmed start on the ATP-Tour after the #LaverCup in September. Hasn’t played since Wimbledon 2021 (QF ag Hurcakz). Won 10 Titles in his hometown, including the last of his 103.

— rene stauffer (@staffsky) April 26, 2022