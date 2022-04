“FUCKBOY” llega a las plataformas con un video íntimo, sensible, sumergiéndonos desde la voz sublime de Agos en la ciudad vacía que enmarca la tristeza de un amor que no fue, con una excelente dirección y primeros planos que complementan de manera excepcional la música y letra de este gran tema.



Agos Nisi sigue creando desde su mayor sensibilidad y experiencia, afianzando su crecimiento artístico y siempre cautivando con ese talento maravilloso que la identifica.



Sobre FUCKBOY Agos nos cuenta: “Todos tuvimos un amor que nos dejó pensando antes de dormir que el para siempre no se cumplió y las dudas hacen que la cabeza arda. FUCKBOY cuenta cómo me sentí en un momento en el cual el recuerdo del pasado no me dejaba pensar en el futuro. Que la decepción entraba por la puerta cuando recordaba la traición. Cuando quedó un corazón sin vida buscando una salida, por eso, si vos sos realmente un FUCKBOY ojalá esta canción te haga entender cómo uno se siente después de la desilusión de un amor. Ojalá la disfruten y puedan sentir lo que yo sentí a las 3 de la mañana”.

Agos Nisi presenta “Fuckboy”. Foto: CzComunicación

La artista se prepara para su participación en el Quilmes Rock que se llevará a cabo el 30 de abril en Tecnópolis, en dónde se suma a la grilla junto con los más destacados artistas nacionales e internacionales, además de ser invitada por Los Tipitos para sumarse a su show el próximo 1 de Mayo.



En paralelo la artista de 18 años, se encuentra finalizando de grabar su primer disco completo con 11 canciones con un estilo moderno e innovador que fusiona diversos ritmos musicales como el Trap, el pop urbano, R&B, la salsa y el reggaetón. El mundo de la música seguirá disfrutando de esta talentosa artista.



En el mes de Septiembre Agos realizó su primer show vía Streaming en el imponente Teatro Coliseo, con un despliegue de producción muy grande, presentando “Nueva Era“ con más de 4 puestas escénicas, y diversos cambios de vestuarios, bailarinas, muchos invitados y banda en vivo.



Elegida por grandes figuras para abrir sus presentaciones en argentina, tales como Cristian Castro, la serie Go (Netflix), Ruggero o MYA, Agos Nisi cuenta con una prometedora carrera que avanza a paso firme y veloz para convertirse en una de las voces más reconocidas de esta generación.



Con más de 810 mil seguidores en Instagram, y 2,6 millones de suscriptores en Tik Tok con videos que superan los 8 millones de views, Agos Nisi suma una legión de fans que siguen paso a paso cada una de sus canciones.



En noviembre fue invitada por el prestigioso cantautor Lito Vitale para el concierto a beneficio de los refugiados para ACNUR donde realizó una bellísima interpretación de “Plegarias” de Nicki Nicole, junto a Lito y su orquesta.A su vez, cerro el evento cantando “Inconciente Colectivo” de Charly García junto a David Lebón, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Miss Bolivia, Eruca Sativa, Osvaldo Laport, Nahuel Pennisi y La Orquesta Sinfónica “Latin Vox Machine.



Videoclip Agos Nisi – “Fuckboy”.